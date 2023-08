ROGER WATERS: ascolta “Time” il nuovo singolo da “The Dark Side of the Moon Redux”

50 anni dopo la sua registrazione originale con i Pink Floyd, Roger Waters presenta oggi ‘Time‘, una nuova anticipazione tratta da ‘The Dark Side Of The Moon Redux‘, una reinterpretazione epicamente ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della storia.

Il brano, secondo singolo tratto dal disco in arrivo il 6 ottobre, è accompagnato da un lyric video.

Roger Waters quote:

Ticking away…….

The voice had been there all along

Hidden in the stones in the rivers

Hidden in all the books

Hidden in plain sight

It was the voice of reason

Thought I’d something more to say………

Tracklisting TDSOFTM Redux

CD / Digital

SPEAK TO ME

BREATHE

ON THE RUN

TIME

GREAT GIG IN THE SKY

MONEY

US AND THEM

ANY COLOUR YOU LIKE

BRAIN DAMAGE

ECLIPSE