QUEENS OF THE STONE AGE: è uscito l’ottavo album “In Times New Roman…”

In Times New Roman…, l’ottavo album dei Queens Of The Stone Age è FUORI ORA su Matador Records.

Il nuovo singolo “Paper Machete” è un subito identificabile come un classico del futuro dei QOTSA dove l’arguzia tagliente di Josh Homme è al massimo della sua asprezza.

In Times New Roman… è crudo, a tratti brutale e non è consigliato ai deboli di cuore.

Eppure è forse l’album più bello e gratificante della loro epica discografia. I testi di Joshua Homme sono più pungenti che mai e sono sostenuti dal suono inconfondibile dei QOTSA impreziosito da colpi di scena in ogni canzone.

In Times New Roman… ci insegna che a volte bisogna guardare sotto le cicatrici e le croste per vedere la bellezza, e che spesso le croste e le cicatrici sono la bellezza.

In Times New Roman… è stato registrato e mixato al Pink Duck (RIP) di Homme, con registrazioni aggiuntive al Shangri-La. L’album è stato prodotto dai Queens of the Stone Age e mixato da Mark Rankin ed è adesso disponibile su tutte le piattaforme digitali, in LP (nero, verde, rosso, argento e blu) e CD. L’artwork e il packaging dell’LP sono stati disegnati dal collaboratore di lunga data Boneface.