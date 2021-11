PLACEBO: esce il 25 marzo il nuovo album “Never Let Me Go”

I Placebo annunciano finalmente i dettagli dell’attesissimo nuovo album. A nove anni dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro Loud Like Love, arriva il 25 marzo 2022 l’ottavo album in studio della band intitolato Never Let Me Go.

La band sarà in concerto in Italia per due date:



29 Giugno 2022 – Mantova – Piazza Sordello

27 Ottobre 2022 – Milano – Mediolanum Forum



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/placebo2022

Lo scorso settembre i Placebo hanno rotto un lungo silenzio pubblicando “Beautiful James” il loro primo singolo in cinque anni, nonché la prima anticipazione dell’ottavo album. Un brano allegro e celebrativo, ricco di rabbia nei confronti di quelle fazioni ignoranti che hanno ormai distrutto la conversazione moderna. Questo il commento di Brian Molko: “Se il brano irriterà i conservatori, allora va bene così”.



Veri maestri nel rappresentare la condizione umana, il loro modo unico di analizzarne al contempo la bellezza e le imperfezioni ha trovato terreno fertile nel 2021. Mentre ci avviamo verso la fine della pandemia ci ritroviamo davanti paesaggi colmi di insofferenza, divisioni, una saturazione tecnologica e un’imminente catastrofe ecologica. E il messaggio e la voce dei Placebo suonano oggi più attuali e appropriati di sempre. In “Surrounded By Spies”, brano magnetico che si consuma lentamente, la band non usa mezzi termini e affronta l’erosione della libertà civile, mentre la voce di Brian Molko provoca un senso di claustrofobia, come se le pareti si stessero stringendo intorno a noi.

Lo stesso Brian Molko commenta: “Ho iniziato a scrivere questo testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Poi ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata del tutto tolta con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso che adesso utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste, l’arrivo di internet e dei cellulari, che hanno trasformato praticamente chiunque in paparazzi o spettatori delle loro stesse vite, e di come quasi tutti noi abbiamo dato accesso alle nostre informazioni a giganti multinazionali che hanno il solo scopo di sfruttarci.



Ho usato la tecnica del cut-up inventata da William S Burroughs e resa famosa nella musica moderna da David Bowie. È una storia vera raccontata attraverso un velo di paranoia e disprezzo per i valori della società moderna e la deificazione del capitalismo della sorveglianza. Il narratore è allo stremo, disperato e spaventato, completamente in disaccordo con il nuovo progresso e il dio denaro”.

