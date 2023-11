PLACEBO: esce il 15 dicembre il primo disco dal vivo “Placebo Live”

PLACEBO annunciano il box set Placebo Live, una vasta collezione di esibizioni che attraversano tutta la loro carriera, registrate in Messico, Spagna e Londra.

ncredibilmente, dopo oltre 25 anni di carriera, il set include il primo album dal vivo mai pubblicato dalla band – Collapse Into Never: Placebo Live In Europe 2023.

Placebo Live segna anche la prima volta in cui delle esibizioni dal vivo della band sono state rese disponibili su vinile. Sono disponibili i formati vinile, Blu-Ray e CD, e contengono tre set live speciali intitolati Collapse Into Never, This Is What You Wanted e Live From The White Room.

Ognuno è stato registrato nell’ultimo anno e mezzo mentre la band ha fatto il giro del mondo in supporto al nuovo album Never Let Me Go, suonando per oltre 1,5 milioni di fan.

Collapse Into Never, registrato dal vivo al Low Festival in Spagna, è disponibile come doppio vinile gatefold trasparente. This Is What You Wanted è stato registrato dal vivo a Città del Messico e l’insieme esteso è incluso qui in Blu-Ray. Live From The White Room, registrato presso lo Studio 1 di Twickenham Studios, porta in vita sette brani dell’acclamato nuovo album della band Never Let Me Go ed è presentato in un CD gatefold softpak.

Il box set include brani dal loro omonimo debutto Placebo, Black Market Music, Sleeping With Ghosts, Battle For The Sun e Loud Like Love. Il loro acclamato nuovo album Never Let Me Go – che si è classificato nella Top 10 in 13 paesi al momento del rilascio l’anno scorso – è anche ben rappresentato qui, inclusa la lead single dell’album ‘Beautiful James’, che attualmente conta oltre 35 milioni di stream su varie piattaforme. Sono presenti anche le cover amate dai fan come ‘Running Up That Hill’ di Kate Bush e ‘Shout’ dei Tears For Fears.