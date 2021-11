OZZY OSBOURNE festeggia 40 anni di “Diary of a Madman”

La ristampa digitale di ‘DIARY OF A MADMAN‘ sarà disponibile dal 5 novembre su tutte le piattaforme digitali. Questo album è la seconda uscita in studio di OZZY OSBOURNE e l’ultima a cui ha partecipato Randy Rhoads, uno dei chitarristi più talentuosi della scena metal degli anni 80. L’uscita multi-platino – con cinque milioni di album venduti in tutto il mondo – include uno dei brani rock più ascoltati in assoluto “Flying High Again“.

L’album si è posizionato 15esimo nella lista del 2017 “100 più grandi album metal di tutti i tempi” di Rolling Stone.

Inoltre, per l’anniversario di DIARY OF A MADMAN, è stato prodotto un nuovissimo video in animazione di Hellraiser, traccia apparsa originariamente sull’album del 1991 No More Tears. I Motorhead hanno poi registrato e pubblicato la loro versione come singolo nell’album March ör Die del 1992. Il brano è stato rilasciato a settembre come parte della digital expanded version del 30° anniversario di No More Tears.

La tracklist di THE DIARY OF A MADMAN è la seguente:

1. Over the Mountain1.

2. Flying High Again

3. You Can’t Kill Rock and Roll

4. Believer

5. Little Dolls

6. Tonight

7. S.A.T.O.

8. Diary of a Madman

9. Believer (live)*

10. Flying High Again (live)*



*precedentemente non disponibile in digitale.