OZZY OSBOURNE: 30 anni di “No More Tears”, in uscita il 17 settembre la nuova edizione

A 30 anni dalla sua uscita, il sesto album solista di OZZY OSBOURNE, sua Top 10 (n. 7) e quadruplo disco di platino, NO MORE TEARS viene celebrato con una speciale edizione digitale dell’audio in uscita il 17 settembre. Inoltre, verranno pubblicate anche due edizioni speciali del vinile: una versione in vinile nero 2LP e una versione in vinile 2LP giallo e rosso con un libretto appositamente creato ed in vendita solo su www.towerrecords.com.

Al momento della sua pubblicazione, NO MORE TEARS aveva prodotto quattro singoli da top ten nella classifica Billboard Rock Tracks: “Mama, I’m Coming Home” (#2), “Road To Nowhere” (#3), “Time After Time” (# 6) e la title track (#10). Inoltre, il brano “I Don’t Want to Change the World” ha fatto guadagnare a OZZY il suo primo Grammy per la versione live inclusa nell’album LIVE AND LOUD del 1993. La traccia vincitrice del Grammy era una delle quattro canzoni dell’album scritte insieme all’amico e collega di lunga data di OZZY, Lemmy Kilmister (oltre a “Mama, I’m Coming Home”, “Desire” ed “Hellraiser”). L’album è rimasto un classico di OZZY, guadagnandosi un posto (n. 22) nella “Top 90 Hard Rock + Metal Album” di Loudwire con Ultimate Classic Rock che include No More Tears nella propria “Top 100 ’90s Rock Albums”.

“Mama, I’m Coming Home“, il più grande successo dell’album di OZZY scritto insieme a Kilmister, che inizia con Zakk al pianoforte, è diventato non solo un inno rock, ma una classico tra i soldati dell’esercito.

NO MORE TEARS expanded digital audio album

Mr. Tinkertrain I Don’t Want to Change the World Mama, I’m Coming Home Desire No More Tears Won’t Be Coming Home (S.I.N) Hellraiser Time After Time Zombie Stomp A.V.H. Road to Nowhere Don’t Blame Me* Party With the Animals* I Don’t Want To Change The World (demo)** Mama, I’m Coming Home (demo)** Desire (demo)** Time After Time (demo)** Won’t Be Coming Home (S.I.N) (demo)** Mrs J. (demo)** I Don’t Want to Change the World (live)† Road to Nowhere (live)† No More Tears (live)† Desire (live)† Mama, I’m Coming Home (live)††