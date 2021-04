MOTTA: ascolta la nuova canzone “E poi finisco per amarti”

Esce mercoledì 7 aprile sulle piattaforme digitali e venerdì 9 nelle radio, “E poi finisco per amarti”, il primo contenuto inedito che anticipa l’uscita del terzo album di Motta che verrà pubblicato da Sugar.

Motta torna con un nuovo lavoro a distanza di tre anni da “Vivere o Morire” (TARGA TENCO per il miglior Disco in Assoluto)il secondo album del polistrumentista e cantautore toscano che ha esordito nel 2016 con “La fine dei vent’anni” (TARGA TENCO per la miglior Opera Prima).



“E poi finisco per amarti” apre la strada ad un disco al quale Motta ha lavorato nell’arco di tre anni con un grande lavoro di produzione e coinvolgendo musicisti italiani e internazionali.

Con la sua voce al centro, in primo piano, e un sound personale ed elaborato, di respiro internazionale, “E poi finisco per amarti” è un brano sull’amore come avventura che richiede comprensione reciproca delle proprie fragilità, poiché, osserva Motta, “siamo esseri umani e in quanto tali sbagliamo, non ci capiamo perché è normale non capirsi quando si cambia”.

E’ un primo tassello di un disco che racconta un nuovo percorso di crescita sia personale sia artistico di un artista che cerca di far pace con le sue contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici.

