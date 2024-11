MOGWAI: esce il 24 gennaio l’undicesimo album in studio “The Bad Fire”

I Mogwai annunciano oggi l’undicesimo album in studio The Bad Fire, prodotto da John Congleton (St Vincent, Angel Olsen, John Grant) presso gli studi Chem19 in Scozia. L’album è disponibile per il pre-order e il pre-save in vari formati tra cui Box set, LP nero, LP trasparente, CD e cassetta. L’album è anticipato dalla nuova canzone “Lion Rumpus” con video diretto dal collaboratore di lunga data Antony Crook, regista del documentario “Mogwai: If The Stars Had A Sound”.

The Bad Fire è stato registrato nel Lanarkshire, con il produttore John Congleton, vincitore di un Grammy Award, che si è unito alla band in studio. The Bad Fire, slang scozzese per indicare l’inferno, trae ispirazione da una serie di momenti personali difficili in cui la band si è trovata dopo il decimo album, As The Love Continues del 2021, che ha sbancato le classifiche.

I Mogwai dichiarano: “Dopo l’apice della pubblicazione di As The Love Continues, gli anni successivi sono stati personalmente difficili per tutti noi. Abbiamo affrontato molte perdite e, nel caso di Barry, una grave malattia di una delle sue figlie. Tornare insieme per scrivere e registrare questo disco ci è sembrato un rifugio e con John Congleton sentiamo di aver realizzato qualcosa di speciale. Spesso sentiamo dire dalla gente che la nostra musica li ha aiutati a superare momenti difficili della loro vita e per una volta credo che valga anche per noi”.



The Bad Fire è una raccolta di canzoni che rinuncia alla nostalgia e alle vittorie facili, portando ancora una volta i Mogwai ad evolversi con alcune delle canzoni più belle ed esplosive della loro carriera.



Il nuovo brano “Lion Rumpus” è una spettacolare esplosione di rumore in cui voci robotiche si confondono con le chitarre, che passano da una progressione di accordi a sprazzi di virtuosismo. “Lion Rumpus” mette in luce la capacità dei Mogwai di creare vaste ondate di emozioni senza mai assecondare il proprio pubblico o giocare sul sicuro.



The Bad Fire è un ritorno coraggioso, un disco che conserva la potenza dei Mogwai pur addentrandosi in un nuovo territorio per la band.