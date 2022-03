MODERAT: esce il 13 maggio il nuovo album “More D4ta”

Si intitola MORE D4TA l’album che segna il ritorno dei Moderat, in uscita il 13 maggio in digitale, cd, vinile standard e deluxe via Monkeytown Records.



Il quarto lavoro della band formata dai Modeselektor [Gernot Bronsert e Sebastian Szary] e Apparat [Sascha Ring] è anticipato dal singolo EASY PREY. La traccia più emotivamente nuda dell’album è un pop elettronico scintillante che trasmette i sentimenti più personali del trio con incredibili progressioni melodiche. Affiancata da pad caldissimi e synth ondeggianti, la performance vocale di Sascha Ring guida l’ascesa al chiaro di luna, con quel timbro tenero e malinconico che si diffonde nell’aria notturna.

Sebbene la maggior parte delle canzoni di MORE D4TA esplorino temi universali, EASY PREY racconta una storia più personale. È l’unica traccia dell’album i cui testi sono stati scritti prima delle session di registrazione, contempla la relazione tra amore e indipendenza, lamentando quanto diventiamo vulnerabili se l’equilibrio tra due persone va ben oltre il solo amore. È una storia di tensione, anche se bellissima, e una canzone in cui il tumulto interiore spicca davvero il volo.

Il 18 maggio, qualche giorno dopo la pubblicazione del nuovo album, i Moderat inizieranno un lungo tour europeo che toccherà anche l’Italia: il 10 giugno al Just Music Festival di Roma e il 9 novembre all’Alcatraz di Milano, unico show italiano legato al tour nei club per MORE D4TA.

MODERAT – Tour 2022



10 Giugno – ROMA – Just Music Festival

9 Novembre – MILANO – Alcatraz

