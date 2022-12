MINISTRI: ascolta il nuovo singolo “Da questo momento in poi”

Si chiude con una promessa un capitolo della carriera della band che ha riscritto la storia del rock moderno italiano: disponibile da venerdì 2 dicembre “Da questo momento in poi”, il nuovo singolo dei Ministri che anticipa le 3 date-evento di dicembre.

Il trio celebra oltre 15 anni di carriera con un prorompente ritorno al sound che lo ha reso un punto di riferimento del panorama alternative rock italiano: “La sigla di chiusura di questi ultimi due anni di canzoni e concerti, e insieme una promessa per ció che sará, per tutto quello che ancora sentiamo il bisogno di dire. La rete di favole, apparenze e bugie, su cui stiamo costruendo una larga parte delle nostre esistenze, ci attraversa ormai come una ragnatela, e ci sembra di non avere nemmeno più le forze per districarla. ‘Da questo momento in poi’ è un tentativo di disintossicazione, un’impetuosa pars destruens che cerca di fare spazio a una rinascita – quella che tutti stiamo cercando in questi anni indecifrabili.”

MINISTRI

14 dicembre – Roma – LARGO VENUE – SOLD OUT

17 dicembre – Nonantola (Modena) – VOX CLUB – SOLD OUT

18 dicembre – Milano – MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT



Sono 3 le date de “Gli ultimi concerti dei Ministri”, tutte già Sold Out: in dicembre si festeggia con l’uscita dell’ultimo singolo “Da questo momento in poi” 2 anni fatti di concerti e canzoni, coronati dal successo dell’ultimo LP “Giuramenti”, dall’EP “Cronaca nera e musica leggera” e dai live estivi nei principali festival e venue outdoor. Una grande festa nella forma primigenia più pura della band, quella del TRIO, dedicata a tutti i fan che hanno reso memorabile un viaggio di oltre 15 anni.

Proprio per questo la scaletta sarà irripetibile, composta quasi interamente da brani che da anni non vengono suonati dal vivo, attraversando le canzoni che hanno reso i MINISTRI la rock band più longeva degli ultimi anni.