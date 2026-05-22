Ministri: il nuovo EP, “CANZONI OMBRA” in uscita il 29 maggio su tutte le piattaforme digitali

Canzoni Ombra riporta alla luce brani rimasti ai margini della discografia della band, canzoni nate in periodi diversi e mai entrate ufficialmente negli album precedenti, ma rimaste vive nel tempo, conservando intatta la propria forza espressiva.

Il progetto nasce da un’esperienza particolare avviata nel 2022, quando alcune di queste tracce vennero condivise esclusivamente tramite la newsletter del gruppo. Un gesto pensato come uno scambio diretto e intimo con la propria community, accompagnato da una semplice richiesta: custodire quei brani senza diffonderli online. Un esperimento basato sulla fiducia che i fan hanno accolto e rispettato completamente, trasformando quelle canzoni in una sorta di patrimonio segreto condiviso tra band e ascoltatori.

Dopo i mesi intensi del tour di Aurora Popolare, la band ha deciso di dare finalmente una pubblicazione ufficiale a quel materiale, recuperando e rilavorando in studio i brani insieme a Ivan Antonio Rossi e aggiungendo due pezzi completamente inediti. Ne nasce così un EP che raccoglie canzoni rimaste “in ombra”, ma mai davvero abbandonate, capaci ancora oggi di raccontare qualcosa di necessario.

Focus track dell’EP, “Gente che si ostina a vivere” è un inno disilluso e ostinato alla sopravvivenza quotidiana: una canzone che guarda in faccia il caos senza arretrare, trasformando la resistenza in una forma di feroce ottimismo. Con ironia e tensione emotiva, il brano si chiede quale forza invisibile continui a spingere le persone avanti, anche quando tutto, governi, destino, perfino il cielo, sembra remare contro.

Anche l’artwork del progetto prosegue il percorso di ricerca visiva già intrapreso dalla band negli ultimi anni: dopo l’omaggio alle grafiche di Munari per Einaudi realizzato nel 2021, la copertina di Canzoni Ombra si ispira questa volta agli storici spartiti musicali che hanno accompagnato generazioni di musicisti.

Ad accompagnare questa uscita ci sarà anche in edizione il vinile LP 12’’ one side, con lato B liscio, confezione bauletto e busta interna nera non stampata.

Accompagneranno l’uscita di Canzoni Ombra le date live dell’ESTATE 2026, già annunciate nei festival e sui palchi outdoor di tutta Italia.

Un nuovo capitolo dal vivo che raccoglie l’energia del precedente tour nei club e la porta sotto il cielo aperto, mantenendo intatto quello spirito di condivisione che da sempre caratterizza i concerti della band.

DATE TOUR

21 MAGGIO MIAMI FESTIVAL MILANO

18 GIUGNO MOOD SUMMER FESTIVAL RENDE (CS)

20 GIUGNO LA PRIMA ESTATE LIDO DI CAMAIORE (LU)

4 LUGLIO D’ACORD FESTIVAL LAGNASCO (CN)

10 LUGLIO FOOL FESTIVAL MORROVALLE (MC)

11 LUGLIO ROCKUNMONTE MONTESPERTOLI (FI)

15 LUGLIO JAMROCK FESTIVAL VICENZA

16 LUGLIO INVINCIBLE FEST C/O EUR SOCIAL PARK ROMA

18 LUGLIO SUONI DI MARCA TREVISO

22 LUGLIO FERRARA SOTTO LE STELLE FERRARA

30 LUGLIO ONDE MEDITERRANEE GRADISCA D’ISONZO (GO)

1 AGOSTO PIF FESTIVAL FRIGENTO (AV)