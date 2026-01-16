MEGANOIDI: ascolta il nuovo singolo “Sulla Vetta”

Il brano racconta il cammino di tutti noi, sospeso tra equilibrio e contraddizione, utilizzando gli elementi naturali come metafora della ricerca di sé e della consapevolezza. La “vetta” non è un traguardo definitivo, ma un punto di ascolto: un luogo simbolico in cui il silenzio diventa fondamentale per comprendere ciò che conta davvero.

Per preservare questo significato profondo, il brano è stato registrato in presa diretta durante il live del docufilm “Meganoidi On The Rocks”, a porte chiuse e immersi nella natura. La performance ha avuto luogo su un prato, con sullo sfondo le Dolomiti del Brenta, senza mediazioni artificiali. Una scelta fortemente voluta dalla band per restituire autenticità al suono e al messaggio, in un periodo storico in cui la perfezione tecnica e l’eccesso di post-produzione rischiano di oscurare l’emozione e la verità della musica suonata.

«Sulla Vetta sarà l’inedito del docufilm/live Meganoidi On The Rocks che uscirà sulle piattaforme on demand il 27 marzo 2026 e avrà lo scopo di accompagnare nel nostro mondo noi e chi ci segue ormai da quasi tre decenni, un mondo fatto di autodeterminazione artistica, autoproduzione e, soprattutto, di un grande affetto e rispetto per chi ci sostiene», dichiara la band.

Con “Sulla Vetta”, i Meganoidi confermano il loro percorso coerente e indipendente, riaffermando una visione artistica che mette al centro l’esperienza, l’emozione e il rapporto autentico con il pubblico.