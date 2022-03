MARK TREMONTI: esce il 27 maggio l’album di beneficenza “Tremonti Sings Sinatra”

Il musicista, produttore e autore vincitore di un GRAMMY® Award e membro fondatore delle band hard rock Alter Bridge, Creed e Tremonti, Mark Tremonti presenta il suo progetto più ambizioso e impegnativo fino ad oggi. Mark ha collaborato con la National Down Syndrome Society (NDSS) per pubblicare un album di cover di Frank Sinatra intitolato “Tremonti Sings Sinatra”.

L’album di selezioni dal catalogo di Frank Sinatra viene pubblicato come parte di una nuova iniziativa di beneficenza creata da Tremonti chiamata Take A Chance For Charity. I proventi dell’album – la cui uscita è prevista per il 27 maggio – andranno a sostenere l’NDSS e il lavoro che fanno per difendere e sostenere le persone con la sindrome di Down e le loro famiglie. Mark e la sua famiglia hanno avuto la fortuna di dare il benvenuto alla loro prima figlia Stella lo scorso marzo – nata con la sindrome di Down – che ha ispirato il progetto.

“Ho sempre amato cantare le canzoni di Frank Sinatra”, spiega Mark. “Una sera ho trovato un suo vecchio video in cui esegue ‘The Song Is You’ del 1944. Mi ha fatto venire voglia di immergermi nel suo approccio vocale. Volevo farci qualcosa. Quando abbiamo scoperto la diagnosi della sindrome di Down di nostra figlia Stella, le stelle si sono allineate. La mia ossessione per Sinatra aveva una sua ragione d’essere. Frank Sinatra ha raccolto più di un miliardo di dollari per beneficenza e volevo che il pubblico ne sapesse di più. Sotto il personaggio freddo e calmo c’era un grande cuore. Era come se fosse destino fare questa opera di beneficenza in suo nome. Ho deciso di fare questo disco per raccogliere fondi per le famiglie e gli individui con la sindrome di Down. Ora ho un nuovo scopo per il resto della mia vita“.



Mark Tremonti si è riunito con i membri superstiti dell’orchestra di Frank Sinatra, creando nuove versioni di alcuni classici e alcune selezioni più profonde del catalogo di Frank. Dai fiati e dal piano di apertura di “I’ve Got You Under My Skin“ all’outro vocale finale di “All Or Nothing At All“, Mark Tremonti mette in mostra l’approccio vocale tipico e l’esemplare talento musicale che ha reso il lavoro di Sinatra senza tempo. Per realizzare la sua visione, Mark ha contattato il direttore d’orchestra di Frank Sinatra, Mike Smith, che ha raccolto il maggior numero possibile di membri rimasti della band di Frank per registrare la musica per “Tremonti Sings Sinatra”.

Standard popolari come “I’ve Got The World On A String”, “My Way” e “That’s Life” trovano nuova vita nelle mani di questi incredibili musicisti. Mark Tremonti – noto per le sue qualità di chitarrista che gli han fatto guadagnare innumerevoli riconoscimenti – lascia lo strumento e canta solo nell’album di 14 canzoni. L’artwork della copertina dell’album è un dipinto originale che Tremonti ha creato appositamente per questo progetto.

