KISS: esce il 10 giugno “Off The Soundboard: Live At Donington 1996”

Il 10 giugno i KISS pubblicheranno un nuovo episodio della loro popolare serie di bootleg ufficiali dal vivo Off The Soundboard, registrato durante i Monsters Of Rock Festival al Donington Park, in Inghilterra, il 17 agosto 1996.

KISS – Off The Soundboard: Live At Donington 1996 sarà disponibile in versione 2CD, su vinile nero 180g (3 LP) e colorato Limited Edition (3LP) in esclusiva italiana sullo Shop Online di Universal Music, oltre alle versioni digitali.

Ordina il disco in versione CD o LP Vinile > https://bit.ly/3OuePIu

KISS – Off The Soundboard: Live At Donington 1996 è stato registrato durante l’ultimo anno del celebre festival musicale che si tiene a Donington Park nel Leicestershire, in Inghilterra, e il set di 17 canzoni include esibizioni di brani come “Do You Love Me”, “Shout It Out Loud”, “God Of Thunder” e la canzone che dà il titolo all’ album multi-platino del 1976 “Love Gun”. I KISS hanno chiuso il festival il 17 agosto con uno dei concerti del loro tour Alive/Worldwide. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss sono i protagonisti di KISS – Off The Soundboard: Live At Donington 1996, una straordinaria testimonianza nella storia dei Kiss.

I KISS sono riconosciuti a livello mondiale come una delle più grandi band dal vivo di tutti i tempi, autori di quello che è universalmente considerato il miglior album dal vivo di sempre, disco d’oro del 1975 e numero 9 della classifica Billboard: Alive!. E la serie KISS – Off The Soundboard prosegue con album dal vivo rivoluzionari che documentano la stravaganza spettacolare e straordinaria di un concerto dei KISS.

I Kiss hanno venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo e sono il primo gruppo americano ad aver vinto in ogni categoria del Gold Record Award. L’ineguagliabile eredità della band è stata segnata da tour mondiali da record, nel corso di una straordinaria carriera durata, finora, 49 anni.

