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KISS: in occasione del 50° anniversario esce il 28 agosto “KISS DESTROYS ANAHEIM ’76”

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Le leggende del rock, i KISS, annunciano l’uscita di KISS DESTROYS ANAHEIM ’76in occasione del 50° anniversario di uno dei loro show più iconici.

Il 20 agosto 1976  il tour The Spirit Of ’76 dei KISS  (noto anche come Destroyer Tour) arrivò ad Anaheim, CA, affollando l’Anaheim Stadium con oltre 42.000 fan – la più grande audience mai riunita per la band fino a quel momento.

Originariamente registrato da Eddie Kramer e recentemente remixato dai nastri originali multitraccia, questo storico show verrà reso ufficialmente disponibile al pubblico dal 28 agosto, con la pubblicazione di KISS DESTROYS ANAHEIM ’76.

Il concerto della durata di oltre un’ora, è disponibile in preordine e include approfondite note di copertina, foto inedite e immagini di memorabilia.

KISS DESTROYS ANAHEIM 1976 sarà disponibile nei formati doppio vinile colorato, CDdoppio vinile nero, digitale.

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