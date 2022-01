JOE SATRIANI: esce l’8 aprile il diciannovesimo album “The Elephants Of Mars”

JOE SATRIANI da il calcio d’inizio al 2022 con un nuovo album! Il leggendario chitarrista pubblicherà il nuovo “The Elephants Of Mars“ l’8 aprile 2022, il diciannovesimo album per l’artista nella sua pluriennale carriera e debutto discografico su earMUSIC. I preorder sono disponibili da oggi in tutti i formati tra cui un’edizione limited digipak CD contenente sette art card stampate su ciascun lato, uno per ogni brano del nuovo album, oltre che a differenti colorazioni per il formato vinile. Disponibile da oggi un primo assaggio con il primo singolo “Sahara“, accompagnato da un video creato da ZZ Satriani.

Joe Satriani ha avuto una lunghissima “vacanza di lavoro” durante la pandemia, a causa della cancellazione di tutti i tour, la quale ha permesso a lui e alla sua touring band la possibilità di registrare tutte le parti in remoto e separatamente. Il chitarrista ha sfidato se stesso per creare un “nuovo standard” per gli album strumentali di chitarra:

“Voglio mostrare alla gente che un album di chitarra strumentale può contenere elementi molto più creativi e divertenti di quelli che penso la gente stia ascoltando in questo momento.”

Dall’avvincente follia fantascientifica di “Through A Mother’s Day Darkly“, all’isolamento di un paesaggio urbano decadente, come descritto nel primo singolo “Sahara“, ai livelli di endorfina generale che culminano quando gli elefanti finalmente ruggiscono nella title track.

The Elephants of Mars rappresenta veramente l’album che Satriani stesso sperava di poter realizzare con la sua band: “Abbiamo fatto tutto. Abbiamo provato le idee più folli. E abbiamo preso in considerazione ogni idea che avevamo di rovesciare qualcosa, capovolgere, vedere cosa poteva succedere.”

Per oltre trent’anni il virtuoso della chitarra ha viaggiato in tutto il mondo suonando concerti sold-out sia come headliner che come fondatore del progetto live “G3“. Lo studio di registrazione e le registrazioni dal vivo di Satriani hanno venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo e dei suoi molti album solisti due sono diventati disco di platino e altri quattro oro, con 15 nomination ai Grammy complessive. Il progetto collaterale, Chickenfoot, con l’ex frontman dei Van Halen Sammy Hagar, l’ex bassista Michael Anthony e il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith, hanno visto il loro album di debutto certificato disco d’oro e il loro secondo album in studio ha debuttato alla posizione #9.

Photo credit: Eduardo Peña Dolhun