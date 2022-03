GHOST: è uscito il quinto album “Impera”

“Costruiamo il nostro impero dalle ceneri del precedente”, così gli svedesi GHOST, vincitori di due GRAMMY, hanno annunciato Impera, il quinto album in studio della band, uscito su Loma Vista Recordings.



Impera è stato preceduto dalla pubblicazione del singolo “Call Me Little Sunshine”, sublime e ossessivo, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e nella sua fantasmagorica interpretazione visiva realizzata dall’iconico regista Matt Mahurin che vede la partecipazione di Ruby Modine.



L’album includerà anche “Hunter’s Moon”, il quarto singolo consecutivo dei GHOST a raggiungere la #1 su Active Rock Radio, che ha accompagnato i titoli di coda di “Halloween Kills”.

In Impera i Ghost si ritrovano centinaia di anni avanti rispetto all’Europa del 14° secolo segnata dalla Peste Nera in cui era ambientato il precedente album Prequelle, nominato ai GRAMMY come Best Rock Album nel 2018.

Il risultato è il lavoro più ambizioso e incisivo della band finora: durante il ciclo di Impera, l’impero sorge e tramonta, aspiranti messia si autocelebrano, profezie vengono annunciate mentre nei cieli si affollano corpi celesti, divini e creati dall’uomo… Le tematiche attualissime si stagliano su melodie ipnotiche e oscuramente colorate, rendendo quello di Impera un ascolto senza precedenti, ma sempre e inequivocabilmente associabile ai Ghost.

La formazione svedese capitanata da Papa Emeritus IV sarà in concerto il prossimo 5 Maggio a MILANO, al Mediolanum Forum.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/ghost2022