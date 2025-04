GARBAGE: esce il 30 maggio il nuovo album “Let All That We Imagine Be The Light”

I Garbage hanno svelato il singolo “There’s No Future In Optimism“, accompagnato da un magnifico video cinematografico girato e diretto da Benjy Kirkman. Si tratta del primo singolo tratto dal nuovo album della band, “Let All That We Imagine Be The Light”, in uscita il 30 maggio.

Parlando di “There’s No Future In Optimism”, Shirley Manson ha dichiarato:

“Adoro il titolo. La band me l’ha mandato e ho pensato: ‘È fantastico. Lo tengo.’ Ma il testo è una reazione a quel titolo. Perché se permettiamo al nostro fatalismo o alla nostra negatività di prendere davvero il sopravvento, crolleremo. Parla di una città — nel mio caso, Los Angeles — ma potrebbe essere ovunque accadano cose brutte. Dopo l’omicidio di George Floyd, che è una delle poche cose nella mia vita che vorrei non aver mai visto: sono stata completamente cambiata dalla visione di quel video, di quel poliziotto inginocchiato sul collo di George Floyd. A Los Angeles ci sono state proteste enormi e molti disordini dopo quell’evento. Sopra la nostra casa a Hollywood, c’erano elicotteri tutto il giorno, per giorni e giorni. Era davvero precario, caotico e terrificante.”



Il nuovo album dei Garbage, “Let All That We Imagine Be The Light”, è stato registrato presso Red Razor Sounds a Los Angeles, nello studio di Butch Vig “Grunge Is Dead”, e nella camera da letto di Shirley Manson. Il disco è stato prodotto dalla band insieme allo storico ingegnere del suono Billy Bush.

L’album è inconfondibilmente Garbage: ci sono tutte le caratteristiche e i tratti distintivi per cui sono conosciuti. Chitarre spigolose, ritmi precisi e propulsivi, paesaggi sonori cinematografici, il tutto sotto la voce inconfondibile di Shirley Manson e testi pieni di grinta. È il suono di un gruppo all’apice della propria creatività, che come sempre sfrutta contrasti sonori e atmosfere per creare un disco che pulsa allo stesso tempo di luce e oscurità.

Parlando dell’album, la Manson aggiunge: “Questo disco parla di cosa significhi essere vivi e di cosa significhi affrontare la propria distruzione imminente. È pieno di speranza. È molto tenero nei confronti di ciò che significa essere umani. I nostri difetti e i nostri fallimenti sono ancora belli, anche se ci insegnano che non lo sono. Questo è un album tenero ed emozionante sulla fragilità della vita.”

I Garbage sono ancora composti dai quattro membri originali: Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker e Butch Vig. Nei 30 anni dalla loro formazione nel 1995, hanno venduto oltre 20 milioni di dischi. Il loro sound unico, la scrittura delle canzoni e le performance dal vivo esplosive hanno ispirato l’adorazione del pubblico di tutto il mondo, ottenendo successo nelle classifiche e il plauso della critica.