DEPECHE MODE: esce il 3 dicembre il box set del docu-concerto “101”

Il 3 dicembre i Depeche Mode pubblicano un’edizione ampliata e definitiva del box set di 101, documentario e album dal vivo che racconta la 101esima e ultima performance del tour mondiale Music For The Masses, registrata dal vivo al Pasadena Rose Bowl il 18 giugno 1988.

Il documentario è stato co-diretto dall’acclamato team di registi D.A. Pennebaker (Dont Look Back) e Chris Hegedus (The War Room) con il contributo creativo dei Depeche Mode che avevano indetto un concorso esclusivo per i fan offrendo come premio un’apparizione nel film. La linea narrativa di 101, con i vincitori del concorso che viaggiano attraverso l’America per assistere al concerto dei Depeche Mode al Rose Bowl, è un precursore cinematografico della tendenza della cultura giovanile dei programmi ‘reality‘. 101 dei Depeche Mode, infatti, cattura l’elettrizzante sinergia tra la band e i suoi fan.

Questa nuova edizione di 101 – film di D.A. Pennebaker, Chris Hegedus, David Hawkins – è stata attentamente ricreata con scansioni in 4k delle bobine originali del film per creare un’esperienza completamente nuova. La versione Blu-ray include tre performance bonus inedite di “A Question of Lust”, “Sacred” e “Something To Do” oltre al video promozionale ufficiale di “Everything Counts”.Gli altri contenuti extra includono: un libro fotografico di 48 pagine del backstage del concerto; una replica formato 20″ x 30″ del poster originale del film uscito nelle sale negli Stati Uniti; il libro Photo Mode di 16 pagine di Anton Corbijn come quello presente nella versione originale dell’album; un doppio CD composto da 20 tracce della versione originale del concerto 101; download in 4K del film e delle performance bonus e i file audio a 24 bit della versione del concerto. I due DVD includono i contenuti extra originali della versione DVD del 2003 di 101 (solo nel formato DVD).

“Siamo stati entusiasti di aver collaborato al restauro digitale di Depeche Mode 101 con Sony Music, sicuramente uno dei nostri film preferiti in assoluto oltre che una delle nostre esperienze cinematografiche preferite”, ha detto il co-regista Chris Hegedus. “101, lo storico tour di questa pionieristica band britannica mentre attraversa l’America portando un nuovo, eccitante suono alle masse, insieme a una visione intima di un autobus carico di giovani fan ardenti in un indimenticabile viaggio su strada verso il Rose Bowl, hanno reso questo documentario un precursore rivoluzionario del genere reality. Fare questo film è stata una grande avventura per entrambi. Alla fine del tour, siamo diventati i loro più grandi fan. Siamo davvero contenti di presentare questa nuova uscita al pubblico”.

Nel 2020 i Depeche Mode hanno pubblicato “SPiRiTS in the Forest” che Forbes ha descritto come “il nuovo standard per i film dei concerti” con il regista e collaboratore di lunga data Anton Corbijn. Questo è stato registrato alla chiusura del Global Spirit Tour, che ha visto la band suonare per oltre 3 milioni di fan in 115 spettacoli in tutto il mondo. A novembre hanno chiuso l’anno con l’ingresso nella leggendaria Rock & Roll Hall of Fame.