DEPECHE MODE: esce il 10 settembre il boxset “Ultra | The 12″ Singles”

Ultra | The 12″ Singles, il cofanetto deluxe da collezione, contiene otto dischi in vinile da 12″ che includono i quattro singoli – Barrel of a Gun, It’s No Good, Home e Useless – ed i lati B, i remix e le registrazioni live relative al nono album in studio dei Depeche Mode Ultra, pubblicato il 14 aprile 1997. Tre dei dischi in vinile da 12″ di Ultra | The 12″ Singles sono composti da tracce pubblicate per la prima volta in vinile (originariamente presenti solo nelle versioni CD singoli del 1997).



Primo album del gruppo come trio (Martin Gore, David Gahan, Andrew Fletcher) da A Broken Frame del 1982, Ultra ha proseguito la tradizione dei Depeche Mode di pubblicare monumentali singoli da 12″ a completamento dei loro album. Ultra aveva debuttato in anteprima con i singoli “Barrel of a Gun”, “It’s No Good”, “Home” e “Useless”. Fin dai loro primi giorni come band, i Depeche Mode hanno sostenuto il formato vinile da 12″ proprio per il suo potenziale di innovazione. Il singolo da 12″ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore mentre la bellezza tattile del packaging fisico gli ha dato modo di valorizzare il loro design estetico sofisticato e imponente. I Depeche Mode hanno usato la discografia dei singoli come mezzo per offrire ai fan remix, B-side rare, straordinarie esibizioni live e altre delizie esclusive.



Ogni cofanetto della serie contiene i singoli di ogni album dei Depeche Mode in vinile 12″ in alta qualità audio, rimasterizzati a partire dai nastri originali. L’artwork di ciascuno dei cofanetti attinge a un’iconografia ispirata alle uscite originali, mentre le stesse copertine dei vinili singoli presentano l’artwork originale.



La serie di singoli da 12” dei Depeche Mode continuerà nei prossimi anni, con l’intenzione di pubblicare i singoli di ciascuno degli album della band in edizioni da collezione di livello audiophile.



TRACKLIST – Ultra | The 12” Singles

Barrel Of A Gun (12BONG 25)

A Barrel Of A Gun

A Barrel Of A Gun (Underworld Hard Mix)

B Barrel Of A Gun (3 Phase Mix)

B Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix (V2))

B Barrel Of A Gun (Underworld Soft Mix)

Barrel Of A Gun (L12BONG 25)

A Painkiller (Plastikman Mix)

A Painkiller

B Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix)

B Barrel Of A Gun (United Mix)

It’s No Good (12BONG 26)

A It’s No Good (Hardfloor Mix)

A It’s No Good (Speedy J Mix)

AA It’s No Good (Motor Bass Mix)

AA It’s No Good (Andrea Parker Mix)

AA It’s No Good (Dom T Mix)

*It’s No Good (L12BONG 26) (newly compiled additional 12” vinyl single)

A It’s No Good

A Slowblow

B Slowblow (Darren Price Mix)

B It’s No Good (Bass Bounce Mix)

Home (12BONG 27)

A Home (Jedi Knights Remix (Drowning In Time))

A Home (Air “Around The Golf” Remix)

AA Home (Meant To Be)

AA Home (Grantby Mix)

*Home (L12BONG 27) (newly compiled additional 12” vinyl single)

A Home

A Home (The Noodles And The Damage Done)

B Barrel Of A Gun (Live)

B It’s No Good (Live)

Useless (12BONG 28)

A Useless (The Kruder + Dorfmeister Session™)

AA Useless (CJ Bolland Funky Sub Mix)

AA Useless (Air 20 Mix)

*Useless (L12BONG 28) (newly compiled additional 12” vinyl single)

A Useless (Remix)

A Useless (Escape From Wherever: Parts 1 & 2!)

A Useless (Cosmic Blues)

B Useless (CJ Bolland Ultrasonar Mix)

B Useless (Live)

