DEPECHE MODE: esce il 10 giugno il boxset da collezione di “Exciter | The 12″ Singles”

La serie dei boxset da collezione di tutti i singoli in vinile da 12″ dei Depeche Mode prosegue con l’uscita di Exciter | The 12″ Singles il 10 Giugno 2022.

Exciter | The 12″ Singles, il cofanetto deluxe da collezione, contiene otto dischi in vinile da 12″ che includono i quattro singoli – Dream On, I Feel Loved, Freelove e Goodnight Lovers – ed i lati B, i remix e le registrazioni live relative al decimo album in studio dei Depeche Mode Exciter, pubblicato a Maggio 2001. Tre dei dischi in vinile da 12″ di Exciter | The 12″ Singles sono composti da tracce pubblicate per la prima volta in vinile – originariamente presenti solo nelle versioni CD singoli.

Prodotto dal dj techno inglese Mark Bell, Exciter fu il primo nuovo album in studio del 21° secolo che portò il gruppo (Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher) in un territorio elettronico e acustico più profondo. Prosegue quindi la tradizione dei Depeche Mode di pubblicare monumentali singoli da 12″ a completamento dei loro album. Exciter aveva debuttato in anteprima con i singoli “Dream On”, “I Feel Loved”, “Freelove” e “Goodnight Lovers”. Il boxset Exciter | The 12″ Singles include una replica del poster promozionale di “Dream On” e il poster che accompagnava il 12″ di Goodnight Lovers.

Fin dai loro primi giorni come band, i Depeche Mode hanno sostenuto il formato vinile da 12″ proprio per il suo potenziale di innovazione. Il singolo da 12″ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore mentre la bellezza tattile del packaging fisico gli ha dato modo di valorizzare il loro design estetico sofisticato e imponente. I Depeche Mode hanno usato la discografia dei singoli come mezzo per offrire ai fan remix, B-side rare, straordinarie esibizioni live e altre delizie esclusive.

La serie di singoli da 12” dei Depeche Mode continuerà nei prossimi anni, con l’intenzione di pubblicare i singoli di ciascuno degli album della band in edizioni da collezione di livello audiophile.