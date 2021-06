CASINO ROYALE: è uscito il nuovo disco “Polaris”

“Polaris” è la stella polare, simbolo per eccellenza dell’orientamento in senso lato, in questo periodo storico, la band affronta il tema dello smarrimento e quello della ricerca di una direzione da seguire come singoli e come comunità. Otto tracce per mezz’ora di musica intensa e suggestiva accompagnano l’ascoltatore attraverso un viaggio che spazia dalla canzone, al fascino orchestrale, dall’elettronica di radice europea al groove di matrice black.

Così la band spiega lo stato d’animo e la visione che ha influenzato il concept di “Polaris”.

“Camminiamo a fatica immersi sino allo sterno nel continuo cambiamento, cambiamento che ci porta al termine di un ciclo, un’era finisce sovrapponendosi ad una nuova. Abbiamo lasciato per strada quello che non ci serviva più e abbiamo perso qualcosa di estremamente importante per andare ancora avanti. Casino Royale vive l’ennesima reincarnazione e cerca in questo caos pre-apocalittico non più metaforico per il “nostro” mondo, di trovare un punto luminoso per potersi orientare.

Nel viaggio di ogni giorno siamo singoli e siamo gruppo e “Polaris” vuole essere una riflessione comune che chiama a raccolta e lega tra loro teste, mani, cuori e anime per capire come leggere, attraversare e superare noi un momento in cui un buio accecante sembra oscurare la prospettiva del nostro domani. Fili di vite diverse si intrecciano, ci si rafforza unendosi, le energie si sommano e le armi in nostro possesso diventano quelle dell’empatia e dell’ottimismo luminoso della nostra volontà. Trenta minuti di musica, pensieri, scleri e riflessioni, una narrazione collettiva”.

Tutti i brani sono composti da Casino Royale e Francesco Leali, arrangiamenti archi di Francesco Leali e Alessandro Branca, beat seeds di DJ Tennis e Blue Mondays, master a cura di Stabber e art direction grafica di DeeMo.

Per la release di questo disco, Aldebaran Records ha curato le edizioni speciali proprio pensando ai fan della band e ai collezionisti più esigenti. Saranno disponibili, infatti, 500 copie in vinile 180 gr. tutte numerate a mano. Le tre versioni disponibili varieranno per la colorazione del supporto, per l’artwork grafico e per i contenuti esclusivi come un 7’’ che include due bonus track. Non solo: è prevista una special edition esclusiva acquistabile separatamente dai vinili con una musicassetta in sole 50 copie.