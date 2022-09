CALIBRO 35: esce il 14 ottobre “Scacco al Maestro Vol. 2”

È da oggi disponibile in preorder SCACCO AL MAESTRO VOL. 2, secondo capitolo del progetto dei CALIBRO 35 dedicato a Ennio Morricone. Dopo il primo volume, uscito a giugno 2022 e acclamato da pubblico e critica, e un tour estivo in tutta Italia, prosegue il percorso della band nell’universo del Maestro Morricone. SCACCO AL MAESTRO VOL. 2,in uscita per Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services in formato LP, CD, digitale standard e HD e Dolby Atmos, è disponibile in preorder:



– Preordina su Amazon > https://amzn.to/3CXOPBY

– Preordina su DiscotecaLaziale > https://bit.ly/calibroscacco2

Dopo i feat. di Diodato e Matt Bellamy nel volume 1, anche per SCACCO AL MAESTRO VOL. 2 tante importanti collaborazioni: dalle voci di JOAN AS POLICE WOMAN (in The Ballad Of Sacco And Vanzetti) ed ELISA (in Ancora qui, originariamente composta da Morricone e interpretata da Elisa stessa per Django Unchained di Quentin Tarantino nel 2012), ad ALESSANDRO CORTINI (synth in La tarantola dal ventre nero) e ROY PACI (tromba in Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più).

Calibro 35 – Scacco al Maestro – vol. 2

“Una manciata di pezzi – raccontano i CALIBRO 35 – probabilmente meno noti al grande pubblico, ma densissimi e vitali a partire dall’apertura del disco: la Ballata di Sacco e Vanzetti nell’interpretazione di Joan As Police Woman alla voce si rivela un brano intenso e freschissimo che sembra scritto oggi. Se il primo volume era l’apertura della partita carica di prospettive, questo secondo suona come una soundtrack dei processi mentali che sembrano mai risolversi in una contromossa definitiva. Un viaggio continuo nelle ipotesi, ben consci che con Morricone l’unico finale possibile sarà uno scacco matto”.

Nel frattempo, continua il tour che sta portando il progetto dei CALIBRO 35 in giro per le location più suggestive di tutta Italia: SCACCO AL MAESTRO – CALIBRO 35 PLAYS MORRICONE.

La prossima tappa sarà a Venezia per Indie Jungle Fest all’Aeroporto Nicelli (7 settembre), per poi proseguire a Firenze (16 settembre) a Ultravox, a Roma (17 settembre) a Spring Attitude e a Schio, VI (18 settembre) per Next! Please.

