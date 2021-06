BULLET FOR MY VALENTINE: esce il 22 ottobre il settimo album “Bullet For My Valentine”

I Bullet For My Valentine annunciano il loro omonimo, settimo album Bullet For My Valentine. Il disco uscirà il 22 ottobre via Spinefarm /Search & Destroy e vede la band aprire un nuovo audace capitolo. È senza dubbio il loro album più pesante e feroce finora.

“Questo è l’inizio di Bullet 2.0”, afferma il cantante e chitarrista solista Matt Tuck. “Significa dove siamo in questo momento. La musica è fresca, è aggressiva, è più viscerale e appassionata di quanto non sia mai stata”.

Bullet For My Valentine segue il successo del loro ultimo album, Gravity del 2018, che ha visto il catalogo dei colossi metal superare 1 BILIARDO (sì, con una B!) di stream negli Stati Uniti. Questo risultato consolida lo status di Bullet for My Valentine come uno dei più band d’élite della scena hard rock.

“Penso che sia il lato più feroce dei Bullet For My Valentine che abbia mai conosciuto”, afferma il chitarrista Michael “Padge” Paget. “È tempo per noi di pubblicare un disco davvero arrabbiato, pesante e aggressivo. Non vedo l’ora di fare una smorfia sul palco!”

Fedele alla loro parola, il primo singolo, “Knives“, arriva come un pugno in faccia.