BON IVER esce l’11 Aprile il nuovo album ‘SABLE, fABLE’

Oggi Justin Vernon volta pagina e inizia il prossimo capitolo dei suoi Bon Iver: l’epilogo. In uscita l’11 Aprile per Jagjaguwar, ‘SABLE, fABLE’ è il primo album del progetto in sei anni e con esso arriva una storia d’amore pop dai toni lussureggianti e radiosi.

Il nuovo album inizia con l’EP ‘SABLE’ e i suoi tre inediti usciti ad Ottobre, il trittico lascia il posto a una nuova saga di nove canzoni in cui una persona diventa due, l’oscurità si trasforma in bellezza color salmone e la tristezza si trasforma in gioia sfrenata. Laddove ‘SABLE’ era una resa dei conti sparsa e solitaria con un dolore che ha definito a lungo il passato, ‘fABLE’ guarda verso un futuro vibrante pieno di luce, scopo e possibilità: un partner, nuovi ricordi, forse una famiglia.

I Bon Iver in tempo per San Valentino condivideranno l’ascolto del primo singolo il 14 Febbraio, con ‘Everything Is Peaceful Love’ e il relativo video diretto dal filmaker John Wilson.

Prodotto da Justin e Jim-E Stack, ‘SABLE, fABLE’ è stato registrato principalmente presso gli April Base dello stesso Vernon nel Wisconsin. La genesi concettuale dell’album è avvenuta il 22.2.22, quando Stack è arrivato agli April Base con Danielle Haim. Bloccati per diversi giorni, le voci di Justin e Danielle si sono incontrate su ‘If Only I Could Wait’, duetto con una prospettiva cruciale sul non avere la forza di essere la migliore versione di se stessi al di fuori dello splendore del nuovo amore.

Se ‘SABLE’ era il prologo, allora ‘fABLE’ è il racconto con l’epilogo – ma insieme sono l’album.

Come le favole, ogni traccia infonde una lezione, ‘FABLE’ riguarda il ritmo altruistico richiesto quando si è invischiati con un’altra persona o amante: un impegno paziente a trovare la pace per il meglio e lo stare insieme. Sono finiti gli strati sonori evasivi e densi che avevano filtrato la voce di Justin Vernon su ‘i,i’ e ‘22, A Million’. I quattro album precedenti hanno costituito un ciclo di stagioni completo e ‘SABLE, fABLE’ è una tela in cui la verità viene messa a nudo.

Justin Vernon parlerà più approfonditamente del nuovo album il 21 febbraio, in occasione di una conversazione con Krista Tippett per il popolare podcast The On Being Project. La conversazione concluderà l’annuale On Air Fest di Brooklyn, New York.

Bon Iver – ‘SABLE, fABLE’

tracklist:

01. THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS

02. S P E Y S I D E

03. AWARDS SEASON

04. Short Story

05. Everything Is Peaceful Love

06. Walk Home

07. Day One (feat. Dijon and Flock of Dimes)

08. From

09. I’ll Be There

10. If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)

11. There’s A Rhythmn

12. Au Revoir