blink-182: ascolta il nuovo singolo “EDGING”

È uscito in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 21 ottobre “EDGING”, il nuovo singolo dei blink-182, l’iconica band californiana tra le più influenti della scena pop punk che torna, dopo quasi un decennio, nella formazione originale composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker.

Il brano anticipa il nuovo attesissimo album del trio californiano, in uscita in digitale nel 2023.

Il prossimo anno la band sarà in tour in tutto il mondo, compresa un’unica data in Italia, venerdì 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense.

Dai loro inizi, quasi trent’anni fa, quando hanno iniziato a suonare in un garage di San Diego, i blink-182 hanno venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo, diventando una delle rock band più rappresentative della loro generazione.

Secondo il New York Times “Nessuna band punk degli anni ’90 è stata più influente dei blink-182” e anche se la band ha collezionato negli anni diverse certificazioni platino e singoli di successo, non vedono l’ora di far uscire il loro nuovo album.

Con Delonge, tornato dopo quasi un decennio, i fan possono aspettarsi quella magia che il trio ha sempre portato sul palco nel corso degli anni. E con il loro nuovo album, i blink-182 sono entusiasti di affrontare insieme il loro futuro.