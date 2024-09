BLINK-182: è uscito il nuovo album “One More Time… Part-2”

I BLINK-182 sono tornati con nuova musica!

È uscito in digitale ed entra in rotazione radiofonica “ALL IN MY HEAD” (https://blink182.lnk.to/Part2), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale “ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)” (Columbia Records/Sony Music).

“ALL IN MY HEAD” è uscito in un’edizione bundle digitale insieme al brano “NO FUN”.

“ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)” conterrà tutte le canzoni dell’album del 2023 “ONE MORE TIME…” più altri 8 brani inediti.

L’album uscirà anche in versione vinile ‘ONE MORE TIME…PT 2 (DELUXE)” Limited Edition, un doppio LP in vinile azzurro scuro melange con custodia in gatefold e inserti stampati. Il 2LP, in uscita il prossimo inverno, includerà tutti i 27 brani.

Questo album ha segnato uno dei più grandi ritorni del decennio, debuttando nella Top 3 della classifica di vendita FIMI/GFK (la più alta nuova entrata di sempre per la band in Italia), e raggiungendo il #1 nella classifica Billboard 200, diventando il terzo album della band a debuttare al primo posto. Grazie a questo enorme successo, il disco è stato il più grande album rock del 2023, con oltre 1 miliardo di streaming ad oggi.

Nel frattempo, la band ha registrato il tutto esaurito negli stadi di diversi continenti, lanciando il più grande tour mondiale della loro carriera a supporto di “ONE MORE TIME…”. Tornando insieme e superando le difficoltà, la loro unione come band e amici è più forte che mai. Con “PART-2“, i blink-182 presentano la versione definitiva di “ONE MORE TIME…” e non mostrano segni di volersi fermare o rallentare.