Gli ARCTIC MONKEYS pubblicano il nuovo singolo “Body Paint”

Gli Arctic Monkeys pubblicano oggi ‘Body Paint’, il nuovo singolo estratto dal loro nuovo album ‘The Car’ in uscita il 21 ottobre 2022.

Il video è stato diretto da Brook Linder ed è stato registrato tra Londra e il Missouri.

Pre-ordina “The Car” sul AM Store.

I biglietti per le prossime date della band nel Regno Unito e in Irlanda saranno disponibili da stamattina alle 9. Una seconda data a Manchester è stata aggiunta dopo il tutto esaurito della prevendita.

Tour dates:

Maggio

29 Ashton Gate Stadium, Bristol

31 Building Society Arena, Coventry



Giugno

2 Emirates Old Trafford, Manchester

3 Emirates Old Trafford, Manchester – NEW DATE ADDED

5 Riverside Stadium, Middlesbrough

7 Carrow Road Stadium, Norwich

9 Hillsborough Park, Sheffield

10 Hillsborough Park, Sheffield

12 Swansea.com Stadium, Swansea

14 The Ageas Bowl, Southampton

16 Emirates Stadium, London

17 Emirates Stadium, London

20 Malahide Castle, Dublin

25 Bellahouston Park, Glasgow



In supporto agli Arctic Monkeys per queste date si esibiranno The Hives e i The Mysterines.

Photo credit: Zackery Micheal