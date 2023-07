IRON MAIDEN e ARCTIC MONKEYS in concerto sabato 15 Luglio a Milano: info e orari

Sabato 15 luglio 2023 si svolgeranno agli Ippodromi Snai di Milano i concerti di Arctic Monkeys e Iron Maiden, due eventi per i quali è prevista ampia affluenza di pubblico.

ARCTIC MONKEYS

ARCTIC MONKEYS si esibiranno all’Ippodromo La Maura (fermate MM1 Lampugnano, Uruguay, Bonola e fermata MM5 San Siro Stadio).

Ingresso Posto Unico Giallo: Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Ingresso Posto Unico Rosso: varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

Ingresso PIT / Early Entry: varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

Ingresso VIP Pack (Super PIT): Via Eugenio Montale 13

Line Up:

ARCTIC MONKEYS

The Hives

Willie J Healey

Omini

IRON MAIDEN

IRON MAIDEN si esibiranno all’Ippodromo San Siro in via Diomede 1 (fermata MM1 e MM5 Lotto).

Ingresso Gold Circle: Via Caprilli

Ingresso Prato: Via Diomede

Line Up:

14:00 – apertura cancelli

16:00 – The Raven Age

17:00 – Blind Channel

18:00 – Epica

19:15 – Stratovarius

21:00 – Iron Maiden