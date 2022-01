ALT-J: esce l’11 febbraio il nuovo album “The Dream”

Gli alt-J, vincitori di un Mercury Prize e più volte nominati ai GRAMMY e ai BRIT Awards, hanno iniziato questo nuovo anno nel migliore dei modi condividendo l’elettrizzante “Hard Drive Gold”, terzo singolo estratto dal nuovo attesissimo album The Dream, in uscita l’11 febbraio 2022 su Infectious Music / BMG.

“Hard Drive Gold” è una vera esplosione di energia: il brano è il successore spirituale di “Left Hand Free”, pubblicato nel 2014. Accompagnato da un groove implacabile, il cantante Joe Newman si rivolge in tono ironico a chi pensa di poter guadagnare velocemente con le criptovalute. Il ritornello “Don’t be afraid to make money, boy” acquista sempre più forza, quasi come se fosse un avvertimento e non una celebrazione. Per la prima volta, vediamo Joe Newman anche nei panni di regista del videoclip insieme alla compagna Darcy Wallace.

The Dream è un album in cui alcuni dei momenti più intimi e personali della band si intrecciano a storie ispirate a gialli, racconti di Hollywood e del famoso Chateau Marmont. La bellezza e l’oscurità si incontrano e spesso si sfiorano. L’affascinante strumentazione della band è più matura, ci sono ancora dei momenti più eccentrici, ma qui vengono distribuiti con incredibile precisione.

The Dream è un album di intrighi, bellezza e umanità, ovvero tutti quegli elementi che hanno reso gli alt-J una band di fama internazionale, destinata a rimanere. Il nuovo lavoro ha preso vita dopo un periodo di riposo per la band che ha fatto seguito a un potentissimo tour mondiale a supporto del precedente lavoro RELAXER. È un album che ridefinisce il sound di una band ormai cresciuta, dalla scrittura più matura.



Gli alt-J sono una delle band inglesi più rilevanti del millennio. Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green hanno pubblicato tre album che hanno venduto oltre due milioni di copie e totalizzato più di due miliardi e mezzo di stream. Il loro album d’esordio An Awesome Wave, vincitore di un Mercury Prize e un Ivor Novello nel 2012, è stato seguito due anni dopo da This Is All Yours, #1 in classifica e nominato ai GRAMMY e ai BRIT Awards. Pubblicato nel 2017, RELAXER è volato in Top 10 in UK e li ha visti esibirsi all’O2 Arena di Londra e come headliner a numerosissimi festival, diventando anche il secondo album con una nomination ai Mercury Prize.