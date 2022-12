Cremonini racconta Imola 2022 Live: il report della prima del film sul live da 75mila presenze. Storia di un successo genuino contro ogni cliché.

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Andrea Ripamonti

Premessa: non sono una fan dei film dei concerti. Il rischio di finire in una sorta di celebrazione dell’artista di turno, che a mio avviso spesso malcela un apologetico e ammiccante “mettere le mani avanti”, è dietro l’angolo oltre che segno della saturazione della produzione artistica, soprattutto dopo tanti anni di lavoro. È una chimera reale quanto più lo è l’avvicinarsi di un traguardo, ovvero quello di aver raggiunto un livello tale di notorietà e consenso (quello, appunto, da più di 75mila persone raccolte in un solo luogo, storico, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per un concerto) possa lasciare grandi incognite o peggio, temibili grandissime aspettative su cosa ne sarà poi del suddetto artista, in questo caso di un ragazzo di 42 anni di nome Cesare Cremonini. Farlo poi partendo dalle vie dello shopping di Milano, con tanto di red carpet, mentre impazza il climax natalizio tra mercatini, paillettes e attese snervanti per i regali comprati su Amazon, offre altre inaspettate insidie, come quello di affilarsi a una serie di eventi che esploderanno necessariamente a fine anno, l’esasperata sbronza di un anno di fin troppi eventi per questo mondo e per questo nostro isterico Paese.

Per quanto questo approccio è stato e sarà quello che mi guiderà in ogni caso in questo genere di proiezioni, ho felicemente appurato di essere stata smentita nel caso della prima di IMOLA 22 Live, il film dell’ormai già storica performance di Cremonini dello scorso 2 luglio presso appunto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, presentato a stampa e fan il 6 dicembre a Milano, cinema Odeon. Produzione Nexo Digital insieme a DNA Concerti, sarà proiettata nelle sale italiane nei giorni del 10-11-12 dicembre, e le prevendite sono già aperte.

Cesare Cremonini Imola Live 2022 al cinema Odeon di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Complice la presenza dell’artista in sala (?), come di una nutrita schiera di giovani, esaltatissimi adepti del verbo del cantante bolognese (oggi più avvezzo a portare giacche scintillanti e pantaloni metallizzati) con tanto di entrata trionfale con striscioni e cori che mi hanno riportato immediatamente ai giorni di occupazione del mio liceo, sprazzi di ribellione in architetture tardo fasciste, non ci si è trovati dinanzi un evento per la scena milanese ma anzi a un momento autenticamente pensato per i fan, per consolidare la community presente durante IL CONCERTO (altro grande presente è Ballo). Una piccola, grande festa di ringraziamento che dara il via a una tre giorni di revival e consacrazione dello show di Imola.

Cesare Cremonini Imola Live 2022 al cinema Odeon di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Gli eventi di quest’anno non sono stati troppi per Cremonini. Lui il 2022 se l’è costruito, come artista e imprenditore dello spettacolo ora diremmo, perché con 75mila presenze (e un totale di 450mila su tutto il tour) raggiungi il piccolo Olimpo delle divinità nazionali, quelle che riempiono ancora gli stadi, oggi primariamente rappresentate – a caso? – da altri corregionali di Cremonini quali Vasco e Ligabue, come a voler confermare il ruolo da sussidiario dell’Emilia Romagna quale cuore dell’industria e produzione italiana. Eppure, dopo un nuovo album (La Ragazza Del Futuro), Sanremo, il tour negli stadi, una produzione con Dalla (Stella di Mare), il progetto nelle scuole di periferia “Io Vorrei”, un triplo album live e 13 nuovi concerti fino ad arrivare ai duetti con Elisa, realizzare la sua Campovolo dovrebbe segnare un punto di arrivo importante e game changer per la carriera del rocker emiliano, proiettandolo definitivamente nella dimensione nazionalpopolare. E invece no. L’equazione, al netto delle giacche scintillanti e della forza da animale da palco che lo contraddistingue (non provate mai a parlare di perfomance statica con lui) non regge, anche se il film mette nero su bianco l’imponenza del palco e della folla (ripeto, più di 75mila persone) diano prova concreta a presenti e posteri non solo della massa ma anche del coinvolgimento della stessa (colpisce l’onda arancio blu delle fascette brandizzate). È il risultato di una carriera musicale non scontata, anzi, considerato il livello di mortalità da startup delle band: partito con un disco con un gruppo (i Lunapop) simbolo di un momento generazionale, quello dei trentenni- quarantenni, oggi si rivela, a sentire i cori dei liceali di oggi, incredibilmente trasversale e universale, affinando quindi una cifra stilistica che non ha eguali nel panorama italiano e che si è differenziata per stili e aspirazioni ad ogni album, come dirà Cremonini stesso nell’apertura “intervistato” da Luca Dondoni. Cremonini è genuinamente felice di questo risultato. Guarda il film come uno spettatore spostandosi di fila in fila, canta e balla alle sue stesse canzoni insieme ai sopracitati fan, insomma se non fosse che abbiamo uno schermo davanti e ci sia un lavoro di post produzione che rende il tutto ancora più coinvolgente potremo dire che stiamo assistendo ancora a Imola 2022 (io ho cantato, per dire). Colpisce quando ricorda con umile onestà a Dondoni i primi concerti non sempre riuscitissimi, le piazze aperte a tutti, in estrema sincerità parlando della sua crescita e oggi vero successo. Non sbaglia quando parla di costruzione di una comunità di fan in più di 20 anni, lo fa con un sincero amore che in troppi casi viene a mancare o si raffredda in una triste idolatria delle icone: in breve, lo spettacolo è lui e il pubblico lo sa. Il film IMOLA 2022 LIVE è un giro in montagne russe (guidato da Gaetano Morbioli che ha seguito magistralmente tutte le riprese dell’evento) che tiene anche il più stanco degli spettatori attaccato al maxi schermo, manco fosse una finale dei mondiali e giocasse l’Italia. Lo è per chi è un fan occasionale o comunque apprezza Cremonini e lo è tantissimo per chi l’ha seguito incessantemente per un tour lunghissimo. Quello che davvero ci lega a Cremonini è come dice lui, e io gli credo, i suoi lavori lo confermano, l’onestà intellettuale che lo lega al pubblico, quel non poter sentire pressione perché è nella sincerità con questi che si trova la chiave del successo, quello che ha definito il suo mantra nella relazione con la fan-base, “evoluzione e coerenza” (e solo per questo io lo metterei a fare da spin doctor a diverse anime politiche oggi, perché ragazzi lui c’è riuscito e ora fa sicuramente il 40%). Per questo, anche se non siete fan dei film dei concerti, ne resterete colpiti.