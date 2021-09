Ultimo tour per i 2CELLOS, in concerto il 20 maggio al Forum di Milano

Dopo avere trascorso insieme gli ultimi dieci anni come 2CELLOS, pubblicando 6 album, totalizzando miliardi di stream e visualizzazioni, suonando nelle venue più prestigiose in tutto il mondo e vendendo poco meno di 1 milione di biglietti per i loro concerti ad alta tensione, le rockstar del violoncello, Luka Šulić e HAUSER, annunciano oggi le date europee del loro tour mondiale – fra le quali l’unica in Italia, il 20 maggio 2022 al Mediolanum Forum Assago di Milano – e rivelano che questo nel 2022 sarà il loro ultimo tour insieme come 2CELLOS.



2 CELLOS

Venerdi 20 Maggio 2022 – Milano

@ Mediolanum Forum – Assago (Milano)

Biglietti in vendita a questo link da venerdi 10 settembre > https://bit.ly/2cellos22

La coppia dichiara: “Questo tour è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2Cellos. Sarà il nostro spettacolo più maestoso e lo porteremo di fronte al pubblico più numeroso di sempre. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza. Metteremo in questi concerti tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Saranno intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti. Ci metteremo tutti noi stessi al 100% – e dopo potremo accomiatarci dai 2Cellos. Sogniamo che il pubblico abbia voglia di celebrare con noi questi dieci anni di storia straordinaria”.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’uscita di “DEDICATED”, il nuovo album del duo atteso il 17 settembre prossimo su etichetta Sony Music Masterworks e pensato proprio per celebrare il 10° anniversario di carriera dei 2CELLOS. Dieci riletture inedite di altrettante hit interpretate da Šulić e HAUSER con la cifra stilistica che li contraddistingue da sempre, la stessa che nel 2011 colpì, primo fra i tanti successivi estimatori, Sir Elton John che li portò con sé per la prima volta in tour, dando il via al loro clamoroso successo globale di riconosciute “rockstar del violoncello”.

L’uscita di “Dedicated”, a più di tre anni dal precedente “Let There Be Cello”, sarà anticipata di una settimana da quella del nuovo singolo, la reinterpretazione di Shallow, la hit composta da Lady Gaga per il film di Bradley Cooper “A star is born”, interpretata dai due per la colonna sonora del film, ma soprattutto passata alla storia nella loro performance in occasione della vittoria agli Oscar del Cinema.

Parterre Premium – € 250,00 + € 13,50 di prevendita

Parterre Premium – € 150,00 + € 13,50 di prevendita

Parterre Premium – € 90,00 + € 13,50 di prevendita

Parterre Gold – € 85,00 + € 12,75 di prevendita

Parterre numerato – € 75,00 + € 11,25 di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 75,00 + € 11,25 di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 65,00 + € 9,75 di prevendita

1° anello numerato – € 55,00 + € 8,25 di prevendita

2° anello centrale – € 48,00 + € 7,20 di prevendita

2° anello numerato – € 38,00 + € 5,70 di prevendita

