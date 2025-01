HAUSER: la rockstar mondiale del violoncello in concerto il 18 Novembre al Forum di Milano

Conta 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, oltre 500 milioni di ascolti su Spotify, ha 10 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram, HAUSER è la rockstar mondiale del violoncello, uno dei più amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica classica con la musica contemporanea.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Eoy45F

Dopo il successo planetario per dieci anni con i 2Cellos, assieme all’amico e collega Luka Sulic, che lo ha visto protagonista in tutto il mondo dalla Royal Albert Hall al Madison Square Garden passando per la Sydney Opera House, anche la carriera solista di HAUSER ha segnato subito diversi record: dal debutto del suo primo album (Classic) in vetta alla classifica di Billboard all’ultimo tour mondiale, che lo scorso anno ha riempito le principali arene in tre continenti diversi.

A metà maggio partirà il nuovo tour negli USA che lo vedrà protagonista sino alla fine di giugno in alcune delle più prestigiose venue statunitensi, a grande richiesta HAUSER annuncia il nuovo tour nelle arene europee con un unico esclusivo concerto in Italia: il 18 novembre all’Unipol Forum a Milano.

Dall’Adagio di Albinoni a Caruso di Lucio Dalla, dalla Serenade di Schubert al Nessun Dorma di Puccini, dall’Ave Maria all’Hallelujah, dal Fantasma dell’Opera allo Schiaccianoci, dal Pirata dei Caraibi a Game of Thrones: “quando un brano musicale tocca il mio cuore, so che toccherà anche quello del pubblico” è uno dei mantra della rockstar mondiale del violoncello. La passione per il suo strumento e l’energia straordinaria che sprigiona durante ogni performance sono gli elementi caratterizzanti del suo percorso: un concerto di HAUSER è un’esperienza indimenticabile per chi ama la musica e il romanticismo.

HAUSER

18 novembre 2025 – MILANO

Unipol Forum – Assago (Milano)

