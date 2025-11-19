HAUSER: Le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Alessia Belotti

Conta 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, oltre 500 milioni di ascolti su Spotify, ha 10 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram, HAUSER è la rockstar mondiale del violoncello, uno dei più amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica classica con la musica contemporanea. Dopo il successo planetario per dieci anni con i 2Cellos, assieme all’amico e collega Luka Sulic, anche la carriera solista di HAUSER ha segnato subito diversi record: dal debutto del suo primo album (Classic) in vetta alla classifica di Billboard all’ultimo tour mondiale, che lo scorso anno ha riempito le principali arene in tre continenti diversi.

Dopo il tour in alcune delle più prestigiose venue statunitensi partito lo scorso maggio, a grande richiesta HAUSER è tornato nelle arene europee con un unico esclusivo concerto in Italia: il 18 novembre all’Unipol Forum a Milano. Ospiti speciali la violinista americana Caroline Campbell e la ballerina italiana Angelica Gismondo, che l’hanno accompagnato in alcuni pezzi.

Dall’Adagio di Albinoni a Caruso di Lucio Dalla, dalla Serenade di Schubert al Nessun Dorma di Puccini, dall’Ave Maria all’Hallelujah, dal Fantasma dell’Opera allo Schiaccianoci, dal Pirata dei Caraibi a Game of Thrones: “quando un brano musicale tocca il mio cuore, so che toccherà anche quello del pubblico” è uno dei mantra della rockstar mondiale del violoncello.

La passione per il suo strumento e l’energia straordinaria che sprigiona durante ogni performance sono gli elementi caratterizzanti del suo percorso: un concerto di HAUSER è un’esperienza indimenticabile per chi ama la musica e il romanticismo.

Clicca qui per vedere le foto di Hauser in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

HAUSER: la scaletta del concerto a Milano