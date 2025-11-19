Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

HAUSER: Le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano

The Rebel is Back – Hauser torna in Italia con un’unica tappa a Milano

Published

Hauser in concerto all’Unipol Forum di Milano
Hauser in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Conta 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, oltre 500 milioni di ascolti su Spotify, ha 10 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram, HAUSER è la rockstar mondiale del violoncello, uno dei più amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica classica con la musica contemporanea. Dopo il successo planetario per dieci anni con i 2Cellos, assieme all’amico e collega Luka Sulic, anche la carriera solista di HAUSER ha segnato subito diversi record: dal debutto del suo primo album (Classic) in vetta alla classifica di Billboard all’ultimo tour mondiale, che lo scorso anno ha riempito le principali arene in tre continenti diversi.

Dopo il tour in alcune delle più prestigiose venue statunitensi partito lo scorso maggio, a grande richiesta HAUSER è tornato nelle arene europee con un unico esclusivo concerto in Italia: il 18 novembre all’Unipol Forum a Milano. Ospiti speciali la violinista americana Caroline Campbell e la ballerina italiana Angelica Gismondo, che l’hanno accompagnato in alcuni pezzi.

Dall’Adagio di Albinoni a Caruso di Lucio Dalla, dalla Serenade di Schubert al Nessun Dorma di Puccini, dall’Ave Maria all’Hallelujah, dal Fantasma dell’Opera allo Schiaccianoci, dal Pirata dei Caraibi a Game of Thrones: “quando un brano musicale tocca il mio cuore, so che toccherà anche quello del pubblico” è uno dei mantra della rockstar mondiale del violoncello.

La passione per il suo strumento e l’energia straordinaria che sprigiona durante ogni performance sono gli elementi caratterizzanti del suo percorso: un concerto di HAUSER è un’esperienza indimenticabile per chi ama la musica e il romanticismo.

Clicca qui per vedere le foto di Hauser in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Hauser

HAUSER: la scaletta del concerto a Milano

  1. Now We Are Free
  2. Adagio
  3. Caruso (Short Version)
  4. Swan Lake
  5. My Heart Will Go On 
  6. Phantom Of The Opera
  7. Game Of Thrones
  8. Pirates Of The Caribbean
  9. America
  10. Intro + Lets Get Loud
  11. Livin La Vida Loca
  12. Kashmir
  13. Sway
  14. Despacito
  15. Historia De Un Amor
  16. Besame Mucho
  17. Quizas Quizas Quizas
  18. Conga
  19. Volare / Bamboleo Medley
  20. Highway To Hell 
  21. Livin On A Prayer
  22. Bella Ciao 
  23. Hallelujah

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Wolf Alice concerto Alcatraz Milano del 13 novembre 2025 Wolf Alice concerto Alcatraz Milano del 13 novembre 2025

Reportage Live

L’importanza dei fare dei bei live, come i WOLF ALICE

Il The Clearing Tour dei Wolf Alice arriva in Italia, precisamente all'Alcatraz di Milano.

5 giorni ago

Reportage Live

Dieci, cento, MILLE volte sì: il concerto di Milano

Tentando di contenere ogni fanatismo, proviamo a raccontare il fenomeno Mille, sold out in Santeria l'11 novembre per la data milanese del Risorgimento Tour,...

7 giorni ago

Reportage Live

HALESTORM + Bloodywood: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Gli Halestorm in concerto all'Alcatraz di Milano, guarda le foto e scopri la scaletta.

12/11/2025
Elisa in concerto all'Unipol Forum di Assago Elisa in concerto all'Unipol Forum di Assago

Reportage Live

A modo di Elisa Toffoli: l’energia, la voce, la cura e la speranza

Emozioni palpabili, tanti ospiti a sorpresa, grandi hits di 30 anni di carriera e lacrime di gioia: più 2 ore di live intenso e...

11/11/2025