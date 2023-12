TOOL: in concerto il 15 giugno a Firenze Rock 2024

La storica band americana, avanguardia del progressive-metal mondiale, si esibirà sabato 15 giugno 2024, portando ai propri fan italiani il loro grandioso e unico show, attesissimo ritorno dopo cinque dalla loro ultima esibizione proprio sul palco della Visarno Arena.

Biglietti in vendita su

Ticketone > https://bit.ly/tool2024

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/tool24

Vivaticket > https://bit.ly/tool-2024



Prevendita MyLiveNation dalle 11:00 di mercoledì 20 dicembre

Prevendita generale dalle 11:00 di giovedì 21 dicembre

La data a Firenze Rocks sarà l’unica tappa nel nostro Paese nel grande tour che la vedrà, a partire dalla primavera 2024, impegnata la prossima estate sui migliori palchi e festival d’Europa.

Un mese di date tra cui le esibizioni all’O2 Arena di Londra, alla Tele2 Arena di Stoccolma e all’Accor Arena di Parigi, oltre alle partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting, Tons of Rock e CopenHell. Il tour europeo fa seguito a un periodo particolarmente impegnativo per la band di Los Angeles: il quartetto composto da Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones e Maynard James Keenan è attualmente impegnato in un tour nordamericano che si protrarrà fino a febbraio.

Negli ultimi cinque mesi, i TOOL sono stati protagonisti sui più grandi palchi come Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life e i festival Sonic Temple Arts &Music, oltre all’esibizione unica al Power Trip, che Metal Hammer ha descritto come “uno show da capogiro che ha dimostrato quanto sia singolare la loro arte, un’esperienza trascendentale che supera i confini fra i generi”.

TOOL

Sabato 15 giugno 2024 – FIRENZE ROCKS



