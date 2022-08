THE ROSE: la k-pop band in concerto il 26 gennaio 2023 a Milano

La band K-POP sud coreana torna finalmente in Italia con una data imperdibile del “Heal Togher” tour per far impazzire i suoi fan: i The Rose calcheranno il palco dell’Alcatraz di Milano il prossimo 26 gennaio 2023.

THE ROSE

26 Gennaio 2023 – Alcatraz – MILANO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/therose22

Anteprima My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 10 agosto

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 12 agosto

Il gruppo ha annunciato l’”Heal Together“, il loro primo grande tour mondiale che segnerà il tanto atteso ritorno, dopo la pausa di 2 anni dal servizio militare obbligatorio in Corea. Il tour includerà il Nord America, il Sud America e diverse date del Regno Unito e in Europa.

Presenteranno i brani del loro nuovo album “Heal”, la cui uscita è prevista entro la fine dell’autunno. Sarà un disco ispirato alle storie dei fan, i “Black Rose”, e al potere terapeutico della musica.

Nel 2015, Dojoon, Jaehyeong e Hajoon formarono un trio sotto il nome di “Windfall“. Dopo qualche tempo, reclutarono Woosung formando così i The Rose (더 로즈), diventando rapidamente uno dei gruppi più in voga della Corea, rilasciando album acclamati dalla critica e avviando diversi tour mondiali.

Il singolo di debutto “Sorry“, uscito a metà del 2017 insieme al video estremamente popolare che ha superato oggi 25 milioni visualizzazioni su YouTube, è stato nominato da Billboard come una delle migliori canzoni K-pop di quell’anno. Con il secondo singolo, “Like We Used To“, un successo soft-rock con l’inimitabile voce di Woosung, ha fatto girare la testa a i fan di tutto il mondo portando l’attenzione internazionale sul gruppo.

Successivamente sono entrati nella Top 10 delle classifiche “Next Big Sound“, “World Digital Song Sales” e “World Albums” di Billboard con gli EP “Dawn” e “Void”, quest’ultimo ha raggiunto anche il #1 della classifica “K Pop Albums” di I-Tunes negli Stati Uniti.

Nel 2019 la band ha preso una pausa per il servizio militare coreano. Durante questo break della band, Woosung ha continuato a fare musica pubblicando alcuni album e suonando in diversi tour mondiali da tutto esaurito. A un recente sold-out in Corea del Sud, The Rose si sono esibiti come special guest riunendosi finalmente alla loro fan base, Black Roses, in attesa del loro desideratissimo ritorno.

