THE ROSE: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

The Rose, la band K-Pop sud coreana è tornata in Italia con una data dell’Heal Together Tour: l’appuntamento con i The Rose è stato ieri sera all’Alcatraz di Milano.

Nel 2015, Dojoon, Jaehyeong e Hajoon formarono un trio sotto il nome di Windfall. Dopo qualche tempo, reclutarono Woosung formando così i The Rose, diventando rapidamente uno dei gruppi più in voga della Corea, rilasciando dischi acclamati dalla critica e avviando diversi tour mondiali. In questo tour presentano dal vivo i brani del loro ultimo album Dual.

Clicca qui per vedere le foto di The Rose a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE ROSE – la scaletta del concerto di Milano

Eclipse

Dawn

You’re Beautiful

Shift

Lifeline

RED

Nauseous

Back to Me

Yes

I.L.Y.

Time

Beauty and the Beast

Dusk

Angel

Definition of ugly is

Take Me Down

Alive

sorry

Cure

She’s in the Rain

Sour

Cosmo

Wonder