THE ROSE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

La band K-POP sud coreana è tornata finalmente in Italia per il “Heal Together Tour” per far impazzire i suoi fan, dal vivo ieri sera all’Alcatraz di Milano per l’unica data italiana per presentare i brani del loro nuovo album “Heal”, un disco ispirato alle storie dei fan, i “Black Rose”, e al potere terapeutico della musica.

Nel 2015, Dojoon, Jaehyeong e Hajoon formarono un trio sotto il nome di “Windfall“. Dopo qualche tempo, reclutarono Woosung formando così i The Rose (더 로즈), diventando rapidamente uno dei gruppi più in voga della Corea, rilasciando album acclamati dalla critica e avviando diversi tour mondiali.

Il singolo di debutto “Sorry“, uscito a metà del 2017 insieme al video estremamente popolare che ha superato oggi 25 milioni visualizzazioni su YouTube, è stato nominato da Billboard come una delle migliori canzoni K-pop di quell’anno. Con il secondo singolo, “Like We Used To“, un successo soft-rock con l’inimitabile voce di Woosung, ha fatto girare la testa a i fan di tutto il mondo portando l’attenzione internazionale sul gruppo.

Successivamente sono entrati nella Top 10 delle classifiche “Next Big Sound“, “World Digital Song Sales” e “World Albums” di Billboard con gli EP “Dawn” e “Void”, quest’ultimo ha raggiunto anche il #1 della classifica “K Pop Albums” di I-Tunes negli Stati Uniti.

Nel 2019 la band ha preso una pausa per il servizio militare coreano. Durante questo break della band, Woosung ha continuato a fare musica pubblicando alcuni album e suonando in diversi tour mondiali da tutto esaurito.

Clicca qui per vedere le foto dei The Rose in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

THE ROSE: la scaletta del concerto di Milano

~

Definition of ugly is

Insomnia

She’s in the Rain

Modern Life (Sammy song)

California

I Don’t Know You

Candy (So Good)

RED

See-Saw

Childhood

I.L.Y.

Shift

Time

Yes

Sorry

Beauty and the Beast

Cure

Sour



Encore:

Black Rose