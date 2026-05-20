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The LAST INTERNATIONALE: due date a novembre a Milano e Bologna

I The Last Internationale tornano in Italia a novembre per due imperdibili date a Milano e Bologna

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Il grande rock ribelle e senza compromessi si appresta a fare nuovamente tappa nel nostro Paese. Tornano infatti in Italia gli amatissimi The Last Internationale, una delle realtà più incendiarie, autentiche e stimate del panorama rock internazionale contemporaneo.

La rock band americana, guidata dalla magnetica e potente voce di Delila Paz e dalla chitarra tagliente di Edgey Pires, sarà protagonista di ben due appuntamenti live il prossimo autunno, promettendo di infiammare i palchi di due dei club più attivi e iconici della penisola.

I due show in programma si preannunciano come veri e propri concentrati di adrenalina. In apertura di entrambe le serate salirà sul palco un’altra band ospite, il cui nome verrà comunicato prossimamente dagli organizzatori.

Di seguito il riepilogo dei due appuntamenti live:

SABATO 14 NOVEMBRE 2026
Milano, Legend Club
Viale Enrico Fermi, 98
Biglietti > https://dice.fm/partner/tickets/

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026
Bologna, Alchemica Music Club
Via dei Lapidari, 8/B
Biglietti > https://xceed.me/en/bologna/

(Nota: Per l’accesso al locale di Bologna è previsto l’obbligo di tessera AICS. Maggiori informazioni sulle modalità di tesseramento sono disponibili direttamente sui canali ufficiali del club).

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