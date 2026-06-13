LETLIVE: le foto del concerto al Legend Club di Milano

foto di Lara Bordoni

A dieci anni dalla loro ultima apparizione nel nostro Paese, i Letlive sono finalmente tornati a calcare un palco italiano. La band guidata dall’imprevedibile Jason Butler ha scelto il Legend Club di Milano per la sua unica ed esclusiva data nazionale del 12 giugno 2026, fungendo da infuocato “warm-up” ufficiale per il LOW-L FEST 2026.

Il concerto ha confermato il grandioso ritorno alle scene della band californiana avvenuto nell’ultimo anno. Anche se il locale non era del tutto sold out, i Letlive hanno tirato fuori quella straordinaria e viscerale intensità live che, oltre una decade fa, li ha consacrati tra i pesi massimi del post-hardcore mondiale. Lo show è stato una vera e propria bomba di pura follia collettiva.

A scaldare il pubblico ci hanno pensato le due band di supporto: i Ravine da Padova e i Load Rejection da Lodi e Piacenza.

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