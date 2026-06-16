GAEREA + Deep As Ocean: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giada Stanziano
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Il concerto dei GAEREA del 15 giugno 2026 si è tenuto al Legend Club Milano anziché al Q-Hub come precedentemente annunciato.
I GAEREA sono una delle formazioni extreme metal di nuova generazione maggiormente apprezzate dai fan. I portoghesi, attivi dal 2016, hanno pubblicato il 20 marzo 2026 il nuovo album “Loss” tramite Century Media.
GAEREA: la scaletta del concerto di MILANO
- LBRNTH
- Nomad
- Phoenix
- World Ablaze
- Submerged
- Hellbound
- Cyclone
- Luminary
- Hope Shatters
- Unknown
- Salve
- Wilted Flower
- Stardust