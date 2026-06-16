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GAEREA + Deep As Ocean: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Gaerea + Deep As Ocean in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Gaerea concerto Legend Club Milano del 15 giugno 2026
Gaerea in concerto al Legend Club di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto dei GAEREA a MILANO o sfoglia la gallery qui sotto

Gaerea

Il concerto dei GAEREA del 15 giugno 2026 si è tenuto al Legend Club Milano anziché al Q-Hub come precedentemente annunciato.

I GAEREA sono una delle formazioni extreme metal di nuova generazione maggiormente apprezzate dai fan. I portoghesi, attivi dal 2016, hanno pubblicato il 20 marzo 2026 il nuovo album “Loss” tramite Century Media.

GAEREA: la scaletta del concerto di MILANO

  1. LBRNTH
  2. Nomad
  3. Phoenix
  4. World Ablaze
  5. Submerged
  6. Hellbound
  7. Cyclone
  8. Luminary
  9. Hope Shatters
  10. Unknown
  11. Salve
  12. Wilted Flower
  13. Stardust

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