PALEDUSK + Headwreck + Greyhaven + Knosis: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giada Stanziano
Si sono esibiti in concerto per la prima volta a Milano i Paledusk, la band di Fukuoka che sta riscrivendo le regole dell’heavy contemporaneo mescolando metalcore, industrial, nu-metal ed EDM come nessun altro. Dopo aver conquistato la scena giapponese e stretto legami fortissimi con i giganti australiani Alpha Wolf, Polaris e The Amity Affliction, i Paledusk approdano al Legend Club per un live ad altissima intensità. Con loro Knosis, Greyhaven e Headwreck.
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PALEDUSK: la scaletta del concerto di Milano
- PALEDUSK THEME SONG #1
- I ♡ YOU BABY!!
- SLAY!!
- SUPER NATURAL HIGH
- I’m ready to die for my friends
- NO WAY!!
- PALEHELL
- AFTER DUSK
- Q2 (“HAPPY TALK” version)
- AREA PD
- GOOD DEATH
- DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK
- NO!
- HUGs
- I`M SORRY
BIS
- RUMBLE
- LIGHTS