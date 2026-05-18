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Reportage Live

PALEDUSK + Headwreck + Greyhaven + Knosis: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Paledusk in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Paledusk in concerto al Legend Club di Milano Maggio 2026
Paledusk in concerto al Legend Club di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Si sono esibiti in concerto per la prima volta a Milano i Paledusk, la band di Fukuoka che sta riscrivendo le regole dell’heavy contemporaneo mescolando metalcore, industrial, nu-metal ed EDM come nessun altro. Dopo aver conquistato la scena giapponese e stretto legami fortissimi con i giganti australiani Alpha Wolf, Polaris e The Amity Affliction, i Paledusk approdano al Legend Club per un live ad altissima intensità. Con loro Knosis, Greyhaven e Headwreck.

Clicca qui per vedere le foto dei Paledusk a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Paledusk

PALEDUSK: la scaletta del concerto di Milano

  1. PALEDUSK THEME SONG #1
  2. I ♡ YOU BABY!!
  3. SLAY!!
  4. SUPER NATURAL HIGH
  5. I’m ready to die for my friends
  6. NO WAY!!
  7. PALEHELL
  8. AFTER DUSK
  9. Q2 (“HAPPY TALK” version)
  10. AREA PD
  11. GOOD DEATH
  12. DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK
  13. NO!
  14. HUGs
  15. I`M SORRY

BIS

  1. RUMBLE
  2. LIGHTS
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