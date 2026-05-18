PALEDUSK + Headwreck + Greyhaven + Knosis: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giada Stanziano



Si sono esibiti in concerto per la prima volta a Milano i Paledusk, la band di Fukuoka che sta riscrivendo le regole dell’heavy contemporaneo mescolando metalcore, industrial, nu-metal ed EDM come nessun altro. Dopo aver conquistato la scena giapponese e stretto legami fortissimi con i giganti australiani Alpha Wolf, Polaris e The Amity Affliction, i Paledusk approdano al Legend Club per un live ad altissima intensità. Con loro Knosis, Greyhaven e Headwreck.

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PALEDUSK: la scaletta del concerto di Milano

PALEDUSK THEME SONG #1 I ♡ YOU BABY!! SLAY!! SUPER NATURAL HIGH I’m ready to die for my friends NO WAY!! PALEHELL AFTER DUSK Q2 (“HAPPY TALK” version) AREA PD GOOD DEATH DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK NO! HUGs I`M SORRY

BIS