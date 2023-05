THE HIVES in concerto il 2 Ottobre 2023 a Milano

Gli eroi svedesi del rock’n’roll The Hives saranno presto in tour per accompagnare l’uscita di The Death Of Randy Fitzsimmons, il primo album di inediti in dieci anni, che sarà pubblicato l’11 agosto 2023 tramite FUGA.

Il tour toccherà anche l’Italia in un’unica occasione: lunedì 2 ottobre 2023 ai Magazzini Generali di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VQv5Yt

L’annuncio di album e tour va arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di Bogus Operandi, brano d’apertura del nuovo lavoro, il cui suono insistente e incendiario ma soave frizza con l’energia selvaggia che è diventata il biglietto da visita della leggendaria band e dà il tono al progetto nel suo insieme. Il video musicale che lo accompagna, cruento ma decisamente elegante, è diretto da Aube Perrie (Harry Styles, Megan Thee Stallion) e prodotto da Pulse Films.

Nei loro venticinque anni di carriera, gli Hives hanno registrato il tutto esaurito negli stadi e hanno condiviso palchi con tutti, dagli AC/DC ai Rolling Stones e hanno venduto milioni di album in tutto il mondo conquistando numerosissimi dischi d’oro. Nel periodo successivo a Lex Hives, la band ha pubblicato i singoli I’m Alive e Good Samaritan e un album dal vivo tramite Third Man Records, oltre ad essersi imbarcata in una serie di tour globali. The Death Of Randy Fitzsimmons segna per la band una vera e propria rinascita.

THE HIVES

The Death of Randy Fitzsimmons European Tour 2023

Lunedì 2 Ottobre 2023 – MILANO

Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VQv5Yt

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.