The BLACK KEYS: a Luglio 2025 in concerto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) e Roma

Il duo rock The Black Keys arriva in Italia con due appuntamenti martedì 15 luglio 2025 a Romano D’Ezzelino (VI), AMA Music Festival, Villa Ca’ Cornaro e mercoledì 16 luglio 2025 a Roma, Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle. Di nuovo nel nostro paese dopo due anni dalla performance all’Ippodromo Snai La Maura ad I-Days Milano Coca Cola 2023.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > rockon.it/blackkeys

su Vivaticket > rockon.it/blackkeys2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/blackkeys

Prevendita My Live Nation dalle 10.00 di mercoledì 4 dicembre

Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 6 dicembre



E’ uscito da poco l’album Ohio Players (Trophy Edition) per Nonesuch/Warner Records. Questa edizione deluxe del dodicesimo album in studio della band contiene il nuovo singolo “Mi Tormenta” feat. DannyLux. Tra gli altri ospiti speciali dei nuovi brani della Trophy Edition, oltre alle numerose collaborazioni alle canzoni originali degli Ohio Players, figurano Alice Cooper e Beck. In “Mi Tormenta” il cantante/chitarrista Dan Auerbach e DannyLux cantano entrambi in spagnolo, per la prima volta in un disco dei Black Keys.

Ohio Players

Con l’uscita di Ohio Players, nell’aprile del 2024, i Black Keys si sono assicurati il primo posto nella classifica degli album rock e degli album alternativi. L’album ha inoltre raggiunto la posizione numero 5 della settimana sia nella Top Rock Albums Chart che nella Top Alternative Albums Chart di Billboard e si è assicurato il posto numero 4 nella Overall Current Album Sales. Ohio Players ha fatto guadagnare ai Black Keys la sesta top 20 consecutiva nel Regno Unito ed è entrato nella top 20 anche in altri mercati internazionali come Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Svizzera e altri ancora.

L’album, che è stato ispirato dalle recenti feste “record hang” dei membri della band Dan Auerbach e Patrick Carney, ha ricevuto le lodi di Rolling Stone, che ha dichiarato: “Sia che abbiano impostato la loro macchina per il retro-rock a Memphis negli anni Sessanta, al Midwest negli anni Settanta, o a Manchester, in Inghilterra, e a Los Angeles negli anni Novanta, tutto scorre insieme come un DJ set dal ritmo meraviglioso”, definendo l’album “probabilmente la più nitida raccolta di canzoni che i Keys abbiano realizzato”. Ohio Players ha segnato un’eccitante partenza rispetto alle precedenti pubblicazioni dei Black Keys, in quanto l’album introduce nuove e fresche influenze, pur mantenendo il suono ampiamente amato per il quale il duo è più conosciuto. Ponendo l’accento sulla collaborazione, l’album contiene contributi di amici e colleghi, tra cui Beck, Noel Gallagher, Dan “The Automator” Nakamura, Greg Kurstin, Juicy J, Lil Noid e altri.

Formatisi ad Akron, Ohio, nel 2001, i Black Keys sono composti dal cantante/chitarrista Dan Auerbach e dal batterista Patrick Carney.

I Black Keys sono stati definiti “regalità del rock” dall’Associated Press e “una delle migliori rock’n’roll band del pianeta” da Uncut. Dopo aver iniziato a suonare in piccoli club, la band ha continuato a fare il tutto esaurito in tournée nelle arene e ha pubblicato undici album in studio: il debutto The Big Come Up (2002), seguito da Thickfreakness (2003) e Rubber Factory (2004), oltre alle uscite per la Nonesuch Records: Magic Potion (2006), Attack & Release (2008), Brothers (2010), El Camino (2011), Turn Blue (2014), “Let’s Rock” (2019), Delta Kream (2021) e Dropout Boogie (2022). La band ha vinto sei Grammy Awards e un BRIT ed è stata protagonista di festival in Nord America, Sud America, Messico, Australia ed Europa.

