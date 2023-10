TAKE THAT: a luglio in concerto a Marostica, Roma, Bologna e Trani

I Take That hanno annunciato oggi il loro ritorno in Europa con un enorme tour live all’aperto previsto per l’estate 2024. Questo Life Under The Stars Tour vedrà il trio – Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald – suonare 19 concerti all’aperto in 8 paesi in tutta Europa la prossima estate.

Saranno ben 4 i concerti che si terranno nel nostro paese, tutti in location di grande prestigio e suggestione. Da Piazza Castello a Marostica alla Cavea dell’Auditorium Morricone di Roma, da Piazza Duomo a Trani al Sequoia Park di Bologna.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3QjEdUw

I fan che preordineranno il nuovo album della band This Life nei negozi europei partecipanti prima delle 18:00 locali di martedì 17 ottobre riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti dalle 10:00 (locali) di mercoledì 18 ottobre. La vendita generale inizia alle 10:00 (locali) di giovedì 19 ottobre.

Dopo aver dato il via alla tappa europea a Cork il 20 giugno, la band si esibirà anche a Dublino e Belfast prima di dirigersi in Germania, Danimarca, Ungheria, Svizzera, Italia e Spagna, concludendo il tour a Porto, in Portogallo, il 19 luglio.

I Take That sono riconosciuti per le loro enormi produzioni e gli incredibili spettacoli dal vivo, e attualmente detengono il record per il maggior numero di esibizioni alla O2 di Londra con 34 spettacoli da headliner. Il Progress Tour del 2011 ha battuto i record al botteghino vendendo oltre 1 milione di biglietti in meno di 24 ore, diventando il tour con maggiore affluenza del Regno Unito e guadagnandosi un posto nella lista annuale dei “Top 25 Tour” di Billboard, piazzandosi al terzo posto a livello mondiale. Nel 2019, la band ha celebrato il suo 30° anniversario con il tour Odyssey di 38 date sold out che li ha visti suonare in 29 arene e 9 stadi, vendendo oltre 650.000 biglietti. La band pubblicherà anche il nono album in studio This Life, il 24 novembre, con il primo singolo Windows in uscita adesso. Windows è la loro prima composizione originale in oltre cinque anni e suggerisce ciò che gli ascoltatori possono aspettarsi da This Life, il primo album della band da Wonderland del 2017: musicalità eccezionale, ritornelli entusiasmanti e una bellissima miscela di armonie.

TAKE THAT

DOMENICA 07/07/2024 – MAROSTICA – Piazza Castello

LUNEDì 08/07/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

MERCOLEDì 10/07/2024 – TRANI – Piazza Duomo

GIOVEDì 11/07/2024 – BOLOGNA – Sequoie Music Park

