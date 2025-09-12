Connect with us

Concerti

SUEDE: in concerto il 27 Marzo 2026 a Milano per il “Dancing with the Europeans Tour”

Suede, credits: Dean Chalkley
Suede, credits: Dean Chalkley

Arrivano in Italia i Suede con un nuovo appuntamento nel nostro paese venerdì 27 marzo 2026 al Fabrique di Milano.

I giganti della musica indipendente britannica, vincitori del Mercury Prize, certificati NME God Like Genius e con diversi dischi di platino all’attivo, hanno pubblicato il 5 settembre, il loro attesissimo decimo album in studio, Antidepressants.

Un disco che sprigiona l’energia e l’urgenza tipiche dei loro concerti e che la scorsa settimana è stato presentato in anteprima assoluta durante un esclusivo show al Southbank Centre di Londra, prima tappa di una residenza già tutta esaurita. Lo spettacolo, interamente costruito sul repertorio post-reunion, è stato accolto con entusiasmo.

ll singolo attuale “Dancing With The Europeans” è già in alta rotazione su BBC Radio 2 e 6Music ed è stato definito “euphoric” dal NME, mentre il Times commenta: “Antidepressants is a fascinating record. Suede are going faster and harder than they ever have been.”.

Il Suede Takeover al Southbank Centre prosegue con appuntamenti speciali: il 12 settembre nella Purcell Room verrà proiettato il documentario cult del 2018 The Insatiable Ones. Seguono due serate al Royal Festival Hall (13 e 14 settembre) dedicate a classici, hit e nuovi brani; un inedito live “off-mic” alla Purcell Room il 17 settembre; e gran finale il 19 settembre alla Queen Elizabeth Hall con il primo concerto orchestrale della band insieme alla Paraorchestra.

SUEDE

DANCING WITH THE EUROPEANS TOUR

VENERDÌ 27 MARZO 2026 MILANO – FABRIQUE

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/42thwTf
Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/suede

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 18 settembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 19 settembre.

