SIMPLE PLAN + State Champs + Mayday Parade in concerto il 25 gennaio a Milano

I Simple Plan saranno protagonisti di un unico imperdibile appuntamento il 25 gennaio 2024 al Fabrique di Milano. Sarà la prima data da headliner in Italia dal 2017 per la band di Montreal dopo aver suonato come special guest dei Sum 41 a Bologna nell’ottobre del 2022 e degli Offspring a giugno di quest’anno.

SIMPLE PLAN

25 Gennaio 2024 – Milano – Fabrique

+ State Champs + Mayday Parade

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Yg2QUn

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/baVA7B



– Prevendita My Live Nation da mercoledì 2 agosto ore 10:00

– Vendita generale da venerdì 4 agosto ore 10:00

Dall’ascesa del nuovo millennio alla fama di MTV, passando per la rinascita moderna del pop-punk, i SIMPLE PLAN sono stati una parte indelebile della cultura pop sin dalla loro formazione a Montreal nel 1999. Hanno venduto 10milioni di album in tutto il mondo, hanno vinto diversi Juno Awards, si sono esibiti alle Olimpiadi invernali del 2010 e, più recentemente, hanno lanciato l’onnipresente sfida #ImJustAKid su TikTok che ha generato più di 3,4 milioni di video, tra cui quelli di Hilary Duff, Ed Sheeran, Usher e Venus e Serena Williams.

Ma soprattutto, non hanno mai perso il contatto con ciò che conta davvero: il loro pubblico. “Ci sentiamo così fortunati ad avere fan che amano il nostro materiale vecchio e nuovo“, dice il batterista Chuck Comeau. “Siamo molto orgogliosi del nostro passato, ma siamo ancora più entusiasti del futuro. Abbiamo sempre la sensazione di essere a 3 minuti dalla migliore o più grande canzone della nostra carriera“.

Questa ambizione è pienamente esposta nel sesto album in studio della band, HARDER THAN IT LOOKS. Primo album autoprodotto da Comeau, dal cantante Pierre Bouvier e dai chitarristi Sébastien Lefebvre e Jeff Stinco, l’album rispetta la storica carriera dei Simple Plan e allo stesso tempo si spinge in avanti in modi nuovi, con canzoni come “The Antidote”, “Ruin My Life”(ft. Deryck Whibley), “Congratulations”, “Wake Me Up (When This Nightmare’s Over)” e “Iconic”.

“Iconic”, destinati a rimanere tra i preferiti dei fan per gli anni a venire.

“È incredibilmente complesso far parte di una band per più di 20 anni, andare avanti, rimanere rilevanti e gestire tutte le sfide che si presentano”, dice Bouvier. “È la cosa più lontana da un ‘simple plan’: è davvero molto più difficile di quanto sembri. Nel corso della nostra carriera, ci è voluto un po’ di tempo per essere abbastanza maturi da capire che il nostro suono è una risorsa, non una passività. In questo album ci siamo detti: “Abbracciamo ciò che siamo e non abbiamo paura di fare ciò che sappiamo fare meglio”. Fare un buon disco dei Simple Plan è difficile quanto fare qualcosa di diverso dal solito.

