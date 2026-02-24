RUSH: una data all’Unipol Dome di Milano il 30 marzo 2027

Nel 2025 i membri della Rock & Roll Hall of Fame®, le icone nominate ai GRAMMY® Award e co-fondatori dei RUSH Geddy Lee (basso, tastiere, voce) e Alex Lifeson (chitarra, voce), hanno annunciato il loro ritorno sul palco per uno speciale FIFTY SOMETHING TOUR in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026, per celebrare la musica dei RUSH, la loro eredità e la vita del compianto batterista e paroliere Neil Peart.

La risposta è stata travolgente: le prime 22 date sono andate esaurite immediatamente, spingendo ad aggiungere altri spettacoli. Il tour conta ora 58 spettacoli in 24 città, con oltre mezzo milione di biglietti venduti per il 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kPUFJw

Oggi la band è entusiasta di annunciare l’aggiunta di date in Sud America, Regno Unito ed Europa al tour Fifty Something all’inizio del 2027. Queste date vedranno la band tornare in Europa per la prima volta dal 2013 e ripresentarsi, a 17 anni di distanza dall’ultima esibizione, in Sudamerica.

Con 24 concerti in 13 paesi, questi show speciali “An evening with” vedranno la band esibirsi in due set diversi ogni sera. Ogni spettacolo presenterà una selezione di brani diversa e i RUSH costruiranno la scaletta di ogni serata attingendo a un catalogo di oltre 40 brani, tra cui i loro più grandi successi e i preferiti dai fan.

Per il “Fifty Something“, Lee e Lifeson saranno accompagnati dalla batterista, compositrice e produttrice tedesca Anika Nilles, che ha suonato come batterista di Jeff Beck per oltre 60 concerti e ha pubblicato quattro album da solista. La band annuncia oggi che sul palco insieme a loro ci sarà anche il tastierista Loren Gold (The Who, Roger Daltrey).

Parlando del tour, Geddy Lee dichiara: “Non vediamo l’ora di tornare in tutte queste città in cui non suoniamo da così tanto tempo, così come di visitare alcuni nuovi posti in cui dobbiamo ancora suonare. Sia io che Alex stiamo amando le ore di prove che stiamo trascorrendo con Anika e ora Loren, imparando circa 40 canzoni che ci permetteranno di far evolvere gli spettacoli, suonando pezzi diversi in serate diverse. Siamo entusiasti che molti membri della nostra crew di lunga data siano tornati per aiutarci a progettare il tipo di spettacolo dei RUSH che i fan si attendono da noi. Speriamo vivamente che verrete con noi e ci aiuterete a celebrare 50 anni di musica dei Rush, dando a Neil il tributo che merita così tanto“.

Carrie Nuttall-Peart e Olivia Peart, vedova e figlia di Neil, affermano: “Siamo entusiasti di supportare il tour Fifty Something, celebrando una band la cui musica ha risuonato e ispirato i fan per generazioni, e di onorare la straordinaria eredità di Neil sia come batterista che come paroliere. La musicalità di Neil era unica. Composizioni complesse e potenti che amplificavano ciò che il ritmo stesso poteva esprimere. Sia come batterista che come paroliere, era insostituibile. Inimitabile nella sua arte e ineguagliabile nella profondità e nell’immaginazione dei suoi testi che hanno ispirato e commosso così tante persone, ha plasmato profondamente il modo in cui i fan si sono relazionati con lui e la band, dando voce e significato alle loro vite. L’inizio di questo nuovo capitolo della band promette di essere davvero indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere come si svilupperà la loro nuova visione e di ascoltare questa musica leggendaria suonata di nuovo dal vivo“.

I RUSH invitano i fan a vivere il tour in modo speciale grazie a uno speciale programma VIP con la 2112 Platform Experience, pacchetti VIP che includono l’accesso al Meet & Greet, una sessione di autografi e un tour della produzione dello show, l’ingresso alla lounge VIP pre-spettacolo di Xanadu, gadget esclusivi e altro ancora.

RUSH – Fifty Something Tour 2027

15 Jan – Buenos Aires, AR – Movistar Arena

22 Jan – Curitiba, BR – Arena da Baixada

24 Jan – São Paulo, BR – Allianz Parque

30 Jan – Rio de Janeiro, BR – Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão)

01 Feb – Belo Horizonte, BR – Estádio Mineirão

04 Feb – Brasília, BR – Arena BRB

19 Feb – Paris, FR – La Défense Arena

21 Feb – Berlin, DE – Uber Arena

23 Feb – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

25 Feb – Munich, DE – Olympiahalle

28 Feb – Cologne, DE – LANXESS Arena

02 Mar – Hamburg, DE – Barclays Arena

04 Mar – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08 Mar – Glasgow, UK – OVO Hydro

12 Mar – Manchester, UK – Co-op Live

16 Mar – London, UK – O2 Arena

18 Mar – London, UK – O2 Arena

27 Mar – Kraków, PL – TAURON Arena Kraków

30 Mar – Milan, IT – Unipol Dome

01 Apr – Basel, CH – St. Jakobshalle Basel

04 Apr – Copenhagen, DK – Royal Arena

06 Apr – Oslo, NO – Unity Arena

08 Apr – Stockholm, SE – Avicii Arena

10 Apr – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

A distanza di 20 anni dall’ultimo concerto nel nostro Paese e a grandissima richiesta, i RUSH torneranno finalmente in Italia. La leggendaria formazione progressive rock canadese sarà in concerto il 30 marzo 2027 all’Unipol Dome di Milano, la nuova venue che ha recentemente ospitato le partite di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito della band dalle ore 10:00 del 24 febbraio;

– tramite Spotify dal 26 febbraio alle ore 10:00.

– vendita generale dalle ore 10:00 del 27 febbraio.

Saranno disponibili VIP Package.