PRIMUS – A Tribute To Kings: unica data il 21 settembre a Padova

I Primus hanno finalmente deciso di portare anche in Europa il loro tour di omaggio ai leggendari Rush, con l’esecuzione integrale della pietra miliare del prog rock A Farewell To Kings (1977) seguita da un set dedicato ai propri pezzi.

PRIMUS – A Tribute To Kings

UNICA DATA ITALIANA

Mercoledì 21 Settembre 2022 – PADOVA – Gran Teatro Geox



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/primus22

Biglietti e VIP packages > https://ticketmasteritalia.46uy.net/primus2022



– anteprima per il fan club della band dalle 10 di mercoledì 23 marzo

– vendita generale dalle 10 di venerdì 25 marzo

L’annuncio arriva dopo lo straordinario successo della tournée negli Stati Uniti, in un primo momento rinviata a causa della pandemia e recentemente ampliata con l’aggiunta di 46 show in tutto il Nord America, ora con una serie di date in Europa, inclusa quella italiana. Per Les Claypool, il tour rende omaggio a una band che l’ha profondamente ispirato durante la sua carriera.

I Primus si formano nel 1984 a El Sobrante, in California, e da allora il loro stile che mescola funk, metal, punk rock e psichedelia ha influenzato generazioni di band alternative rock a livello mondiale. Il leader Les Claypool è riconosciuto come uno dei più talentuosi bassisti al mondo grazie alla notevole abilità tecnica e al suo stile innovativo. L’ultima volta della band in Italia risale al 13 giugno 2015, con una tappa del tour Primus & The Chocolate Factory che riproponeva il remake della colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Prima platea: € 50,00 + prev.

Seconda platea: € 40,00 + prev.

Poltrona 1° livello: € 35,00 + prev.

Poltrona 2° livello: € 30,00 + prev.

VIP Packages > https://ticketmasteritalia.46uy.net/primus2022