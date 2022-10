ROGER WATERS: aggiunta una data a Bologna, in concerto venerdì 21 Aprile 2023

A grande richiesta si aggiunge una nuova data al tour più atteso del 2023: in concerto anche venerdi 21 Aprile all’Unipol Arena di Bologna.

Lunedì 27 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Martedì 28 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Venerdi 31 Marzo 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

Sabato 1 Aprile 2023 – MILANO – Mediolanum Forum



Venerdì 21 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 28 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Sabato 29 Aprile 2023 – BOLOGNA – Unipol Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/rogerwaters23

This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. E’ una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad AMARE, PROTEGGERE e CONDIVIDERE il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa. Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei PINK FLOYD insieme a molti nuovi brani.

Lo spettacolo presenta 20 brani classici dei Pink Floyd e Roger Waters, tra cui: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Inoltre, Waters debutta con una nuova canzone, “The Bar”.